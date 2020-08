Lufthansa kein Einzelfall

AP Photo/Michael Probst/dpa Nicht nur die Kranich-Airline, sondern auch zahlreiche weitere Konzernchefs drängen auf Geld vom Staat

Wenn sogar FDP-Chef Christian Lindner von der »Stunde des Staates« spricht, muss die Lage ernst sein. Dass mächtige deutsche Kapitalfraktionen angesichts des Wirtschaftseinbruchs ernsthaft besorgt sind, bestätigt auch eine Antwort aus dem Bundeswirtschaftsministerium (BMWi) an die Bundestagsabgeordnete Katharina Dröge (Grüne) vom 6. August, die jW vorliegt. Dem Schreiben ist zu entnehmen, dass nach der Lufthansa-Rettung bereits »knapp 60 Unternehmen Interessenbekundungen« an Mitteln aus dem Wirtschaftsstabilisierungsfonds (WSF) angemeldet haben. 14 davon wollen gerne teilverstaatlicht werden.

Insgesamt stehen mit dem Ende März aufgelegten WSF bis zu 600 Milliarden Euro bereit, um insbesondere für die mächtigsten Kapitalfraktionen die wirtschaftlichen Folgen der Coronapandemie abzufedern und das System über die Krise am Laufen zu halten. So wurde der dickste Batzen des beschlossenen Geldes ausdrücklich für die Rettung von Großkonzernen reserviert. Für direkte Beteiligungen sind in dem Paket 100 Milliarden vorgesehen. Darüber hinaus will die Regierung mit »Garantien des Bundes zur Absicherung von Krediten, einschließlich Kreditlinien, und Kapitalmarktprodukten im Fremdkapitalbereich« helfen, wie es beim BMWi heißt.

Allein die Lufthansa-Rettung lässt sich der Staat neun Milliarden Euro kosten, wobei drei Milliarden davon als Kredite in die Konzernkassen fließen. 5,7 Milliarden werden als stille Beteiligung zur Verfügung gestellt. Für lediglich 300 Millionen Euro kauft der Staat Unternehmensanteile der Kranich-Airline. Auch die meisten weiteren Interessenten, die nun um die Staatsmilliarden buhlen, wollen den Steuerzahler offenbar möglichst aus der Geschäftspolitik raushalten. Teilverstaatlicht werden wollen schließlich die wenigsten. Garantien und Schnäppchenkredite sind bequemer.

Welche Unternehmen konkret Interesse bei der Bundesregierung angemeldet haben, geht aus dem BMWi-Schreiben nicht hervor. Auch ist nicht klar, wie viele Konzerne mit ihren Bemühungen um Staatsknete reale Aussichten auf Erfolg haben. Bei den meisten stehe »die Prüfung am Anfang«, schreibt Staatssekretär Ulrich Nußbaum.

»Dass so viele größere Unternehmen auf staatliche Unterstützung setzen, zeigt einmal mehr den Ernst der Lage«, teilte Dröge, die wirtschaftspolitische Sprecherin ihrer Fraktion ist, auf jW-Nachfrage mit. Dass dem so ist, steht außer Frage: Allen Prognosen zufolge fällt der Wirtschaftseinbruch im laufenden Jahr noch weit größer aus als jener 2009 im Rahmen der globalen Finanz- und Wirtschaftskrise. Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) dürfte sich trotzdem über das rege Interesse an den WSF-Mitteln freuen. Schließlich setzt er seit geraumer Zeit auf den Aufbau »nationaler und europäischer Champions«, also staatlich geförderter Monopolkonzerne, mit denen das deutsche Kapital in bestimmten Schlüsselsektoren in die Lage versetzt werden soll, mit den ganz großen Playern auf dem Weltmarkt mithalten zu können.

Umfassende Beteiligungen an Großkonzernen sind da ein guter Anfang. Die Ausgestaltung der Lufthansa-Rettung hatte bereits gezeigt, dass der Staat es nicht darauf anlegt, Beschäftigungsgarantien oder höhere Umweltauflagen durchzusetzen. Im Gegenteil: Die Staatsknete soll vor allem genutzt werden, um die internationale Wettbewerbsfähigkeit zu erhöhen und so mittelfristig in die Lage zu kommen, ausländische Konkurrenz zu verdrängen und sich weitere Marktanteile einzuverleiben. Die Modalitäten der Lufthansa-Rettung stoßen bei Dröge daher auf Kritik: »Wenn der Staat einsteigt, sollte das mit klaren Kriterien für Beschäftigungssicherung und Klimaschutz verbunden sein.« Bei der Lufthansa-Beteiligung habe die Bundesregierung in dieser Hinsicht viel zu wenig erreicht.

Dauerhafte Staatsbeteiligungen lehnt die Grünen-Politikerin ohnehin ab. Sie setzt auf baldige Reprivatisierung: Wenn es um direkte Staatsbeteiligungen geht, müsse klar sein, »dass es sich dabei um Rettungsbeteiligungen handelt und nicht um ein dauerhaftes Portfolio für Minister Altmaier«. Die Bundesregierung müsse eine Strategie vorlegen, »wann und wie sie die Anteile wieder veräußern wird«.