Ein Hindernis weniger

ONSC/Office of the National Security Council of Afghanistan/dpa Inhaftierte Taliban warten auf ihre Freilassung (Bagram, 9.4.2020)

Der Weg zu Verhandlungen zwischen den afghanischen Taliban und der Regierung in Kabul scheint frei: Eine sogenannte Loja Dschirga – eine traditionelle Versammlung von Stammesführern und gesellschaftlichen Persönlichkeiten – hat am Wochenende zugestimmt, dass 400 eingesperrte Taliban-Kämpfer, die als »extrem gefährlich« gelten, im Rahmen eines von den USA vermittelten Gefangenenaustausches freigelassen werden sollen. Damit wäre eine zentrale Vorbedingung der Taliban für die Aufnahme von Gesprächen erfüllt.

Afghanistan befindet sich seit 40 Jahren in einem von außen stark beeinflussten Krieg, dessen Ende immer noch nicht abzusehen ist. Dieser Krieg entfaltet seine eigene Logik und Sachzwänge. Bei deren Bewältigung ist die militärisch gestützte Einmischung von außen eher störend und komplizierend als hilfreich. Die Situation wird besonders von den extremen Unterschieden zwischen den großen Städten und den ländlichen Gebieten bestimmt. Das heißt: Abgesehen von den äußeren Störungen sind die gesellschaftlichen Vorstellungen, die trotz relativ großen Wandlungen in den letzten zwanzig Jahren von den Taliban vertreten werden, immer noch inkompatibel mit der Lebensweise, die in der Hauptstadt Kabul und in weiten Teilen Nordafghanistans dominiert.

Vor diesem Hintergrund hat sich die Loja Dschirga mit großer Mehrheit dafür entschieden, ein großes Hindernis für die nationale »Versöhnung« aus dem Weg zu räumen. Die Taliban hatten die Freilassung aller Gefangenen zur Vorbedingung für die Aufnahme von Gesprächen gemacht. Das war nicht nur logisch, sondern entsprach auch den Vereinbarungen, die die Aufständischen im Februar mit der US-Regierung unterschrieben hatten.

Präsident Aschraf Ghani hatte die Loja Dschirga einberufen, um sich einer gesellschaftlichen Unterstützung zu vergewissern. Diese hat er am Wochenende erhalten. Nun endlich könnten Verhandlungen mit den Taliban beginnen. Sofern sie wirklich wollen.

Militärisch sind sie in einer vorteilhaften Lage. Sie bestimmen das Geschehen, und die US-Regierung scheint wirklich zum Rückzug entschlossen. Am Montag gab das Pentagon bekannt, dass die Zahl der in Afghanistan stationierten Truppen von derzeit 8.600 bis Ende November auf weniger als 5.000 Soldaten gesenkt werden solle.

Die Entscheidung über die Zukunft Afghanistans scheint damit immer mehr auf die Akteure des Landes selbst überzugehen. Und die Verhandlungen zwischen Kabul und den Aufständischen könnten und müssten sich, wenn der Gefangenenaustausch endlich wirklich vollzogen ist, auf die zentralen gesellschaftlichen Fragen konzentrieren: die Rolle des Islam und seiner Vorschriften, die soziale und politische Stellung der Frauen, die Schul- und Weiterbildung der Mädchen.

Die Taliban haben sich in diesen Fragen seit 2001 weit bewegt. Aber heute geht es darum, ob das reicht, um das Land zu einigen.