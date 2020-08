Kein Frieden in Kaschmir

Danish Ismail/REUTERS Ein Mädchen fährt auf ihrem Fahrrad durch die kaschmirische Stadt Srinagar, während indische Einsatzkräfte patrouillieren (30.10.2019)

Der südasiatische Staat Pakistan wird am Freitag seinen Unabhängigkeitstag feiern – Nachbar Indien folgt einen Tag später. 73 Jahre ist es her, dass die ehemalige Kolonie Londons »Britisch-Indien« entlang religiöser Zugehörigkeiten durch eine willkürliche Grenzziehung aufgeteilt worden ist. Seitdem gab es mehrere Kriege zwischen den Ländern, die bis heute miteinander verfeindet sind.

Einer der Hauptkonflikte liegt in der Region Kaschmir, die von beiden Staaten beansprucht wird und zwischen ihnen und der Volksrepublik China aufgeteilt ist. Am 5. August 2019 hob der indische Premier und Hindu-Nationalist Nardendra Modi den Sonderstatus des mehrheitlich von Muslimen bewohnten indischen Bundesstaates Jammu und Kaschmir auf. Seitdem herrscht eine rigorose Ausgangssperre, und die Region wurde in zwei von Neu-Delhi direkt verwaltete Territorien umstrukturiert. Dies galt als ein zentrales Wahlversprechen von Modi und seiner Indischen Volkspartei (BJP).

Als sich Protest gegen den Entzug der weitgehenden Autonomie formierte, sperrte Neu-Delhi das Internet der Region. Dies galt, bis Indiens Oberstes Gericht im Januar die Anordnung aufheben ließ. Laut dem indischen Nachrichtenportal The Print vom 3. August gilt derzeit ein beschränkter Mobilfunkstandard von 2G, der mindestens 20mal langsamer ist als das zur Zeit gebräuchliche 4G. Der Vorsitzende von Kaschmirs Industrie- und Handelskammer, Schik Aschik Ahmed, sagte, die Internetsperre habe gemeinsam mit der Coronakrise 500.000 Arbeitsplätze in der Region gekostet. 2G reiche für die Wirtschaft und den Handel nicht aus.

Kritik aus Kaschmir an Indiens Politik kommt Pakistan gelegen: Islamabad lässt keine Möglichkeit aus, sich medienwirksam als Anwalt der unter Menschenrechtsverletzungen leidenden Bevölkerung darzustellen. So nutzte die Regierung den Besuch von Volkan Bozkir, um für die eigene Position zu werben. Der türkische Diplomat und ab September neue Präsident der UN-Generalversammlung war am Sonntag für zwei Tage in Islamabad, traf dort Premierminister Imran Khan und Außenminister Schah Mahmud Kureschi. Themen waren unter anderem die Coronapandemie und eine Initiative für einen globalen Schuldenerlass, so die staatliche türkische Agentur Anadolu. Premier Khan wies in den Gesprächen jedoch mehrmals auf den Konflikt in der umkämpften Region hin.

So erwähnte er das seit Jahrzehnten durch die UNO vorgesehene Referendum, das bis heute nicht stattgefunden hat. Demnach sollten die Einwohner der geteilten Region selbst über ihre Zugehörigkeit entscheiden. Allerdings gab es in diesem – neben einem vollständigen Übertritt zu Pakistan oder Indien – die Option, ein eigenständiger Staat zu werden.

Dass Islamabad eine andere Option als den Eintritt in die Islamische Republik akzeptieren würde, gilt als unwahrscheinlich. So veröffentlichte Khan am 4. August eine Karte über sein Twitter-Profil, das nicht nur den indisch-kontrollierten Teil der Himalaja-Region als Pakistan auswies, sondern außerdem Gilgit-Baltistan, das neben Neu-Delhi und Islamabad auch Beijing für sich beansprucht. Weitere Gebietsansprüche, die in den indischen Unionsstaat Gujarat reichen, waren in der Karte ebenfalls abgebildet.