Schwer verdaulich

Kay Nietfeld/dpa Bevorzugt die weiße statt der roten Maske: Olaf Scholz am Montag in Berlin

Nicht jeder Beifall nach der Nominierung von Bundesfinanzminister Olaf Scholz zum Kanzlerkandidaten der SPD am Montag dürfte im Willy-Brandt-Haus erwünscht gewesen sein. Olaf Scholz sei bis »weit in die bürgerliche Mitte respektiert«, twitterte Ulf Poschardt, Chefredakteur der Welt. Auch die neoliberale Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft, der Scholz aus alten »Agenda«-Tagen noch bestens in Erinnerung sein dürfte, stand mit einem Blumenstrauß vor der Tür: »Gratulation! Wir sind gespannt auf Ihr Wahlprogramm und hoffen auf starke Impulse für die Soziale Marktwirtschaft!«

Diese Sorte Begeisterung (und der erhebliche Schönheitsfehler, dass Scholz im Herbst 2019 bei der Mitgliederwahl der Parteivorsitzenden durchgefallen war) sorgte am Dienstag für eine Intensivierung der Anstrengungen der SPD-Spitze, den Kandidaten der eigenen Basis schmackhaft zu machen. Dafür ging am Dienstag neben anderen Juso-Chef und Parteivize Kevin Kühnert in die Bütt. Er warnte seine Partei vor »einer destruktiven Art der Kritik«. »Nächstes Jahr ist Elfmeterschießen angesagt, und da spielen wir im gleichen Team«, sagte Kühnert am Dienstag in Berlin mit Blick auf die Bundestagswahl im Herbst 2021. Diese Haltung werde von einer »überragenden Mehrheit« der Jungsozialisten wie auch der Parteilinken mitgetragen. Die Parteilinke werde jetzt »nicht in Jubel verfallen«, so Kühnert weiter. Aber die SPD habe zuletzt unter Mitwirkung von Scholz viele umstrittene Positionen geräumt und sich verändert.

Auch Rolf Mützenich, SPD-Fraktionschef im Bundestag, trommelte für Scholz. Er sei der »festen Überzeugung«, dass die Partei hinter ihrem Kanzlerkandidaten stehe, sagte er im Deutschlandfunk. Befürchtungen, Scholz könnte Schwierigkeiten mit einem eher links ausgerichteten Wahlprogramm der SPD bekommen, wies er zurück. Scholz sei »der Kopf der Programmatik, die wir in den letzten Jahren beschlossen haben«. Er halte es für unproblematisch, dass der Kandidat bis zur Bundestagswahl zugleich seinen Aufgaben als Bundesfinanzminister und Vizekanzler nachkommen muss. Scholz brenne für die »gesamten Themen« der SPD, aber auch für die Regierungsarbeit, so Mützenich.

Der frühere SPD-Kanzlerkandidat Peer Steinbrück, wie Scholz ein Mann des rechten Parteiflügels, warnte seine Partei vor einer Demontage des neuen Kandidaten. Die SPD müsse aufpassen, dass sie den Kandidaten »nicht aufreibt« zwischen Partei und Programm, sagte Steinbrück dem Bayerischen Rundfunk. Daran habe er ebenso gelitten wie die Kanzlerkandidaten Frank-Walter Steinmeier und Martin Schulz, klagte Steinbrück. Der frühe Zeitpunkt der Nominierung 13 Monate vor der Wahl sei nicht ohne Risiko. »Das ist eine sehr lange Zeit. In dieser Zeit werden Sie als Kandidat an der Wand entlang gezogen«, orakelte Steinbrück.

Angesichts entsprechender Mahnungen vor allem aus der CSU versicherte SPD-Chefin Saskia Esken im ZDF-»Morgenmagazin«, dass ihre Partei auch nach der Nominierung von Scholz weiter mit der Union in der großen Koalition zusammen arbeiten werde. Eine Neuauflage dieser Koalition nach der nächsten Bundestagswahl solle es möglichst nicht geben; das sei für »die Demokratie« nicht gut. »Ich halte es an der Zeit, dass die CDU-Regierungszeit auch überwunden wird«, sagte Esken.

In der Partei Die Linke wird trotz der Kandidatur von Scholz, der als SPD-Generalsekretär die Agenda 2010 mit durchsetzte und als Hamburgs Erster Bürgermeister das G-20-Debakel im Juli 2017 zu verantworten hatte, weiter unverdrossen von einem »rot-rot-grünen« Bündnis geträumt. Katja Kipping, Kovorsitzende der Partei, sagte am Dienstag im Deutschlandfunk, Scholz sei zwar nicht ihr »Lieblingskandidat«, er stehe für Inhalte, »gegen die wir hart protestiert haben«. Entscheidend sei aber die »inhaltliche Ausrichtung« der SPD, und sie gestehe Scholz zu, »dass er sich inhaltlich neu orientiert«. Deutlich zurückhaltender als die Kochefin der Linkspartei zeigte sich die SPD-Linke Hildegard Mattheis. Die SPD habe sich mit der Wahl der Parteivorsitzenden Esken und Walter-Borjans von der Politik der vorangegangenen Jahre verabschieden wollen, sagte die Bundestagsabgeordnete dem RBB: »Dass wir das jetzt offensichtlich glaubhaft von Personen repräsentiert haben wollen, die aber für die Prozesse der vergangenen Jahre stehen, diese Problematik kann ich heute nicht auflösen.«