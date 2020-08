Einmischungsmaschine läuft

John Thys/AFP Pool/AP/dpa Will neue Belarus-Politik in der EU machen: Polens Ministerpräsident Mateusz Morawiecki (Brüssel, 19.7.2020)

Am zweiten Tag nach der Präsidentenwahl in Belarus mehren sich in den osteuropäischen EU-Staaten die Rufe nach Sanktionen gegen den wiedergewählten Präsidenten Alexander Lukaschenko und die Verantwortlichen des belarussischen Sicherheitsapparats. Als erste forderten Angehörige der litauischen Christdemokraten und der litauische Staatspräsident Gitanas Nauseda die EU auf, sich für eine Wiederholung der Wahl in Belarus einzusetzen. Es gebe in dem Land derzeit keinen legitimen Präsidenten mehr, heißt es in einem an die Europäische Volkspartei (EVP) gerichteten Aufruf. Polens Ministerpräsident Mateusz Morawiecki kündigte an, er werde sich in der EU persönlich für ein »entschiedenes Vorgehen« gegen Lukaschenko einsetzen. Für Polen nahm er die Federführung in der Belarus-Politik der EU in Anspruch.

Sanktionen gegen Belarus forderte auch der US-Senator Robert Menendez von der Demokratischen Partei: Die USA sollten durchsetzen, dass entweder »die Stimmen neu ausgezählt oder die Wahl wiederholt« werde. Ansonsten seien die Verbesserungen im Verhältnis zwischen Minsk und Washington in den letzten Monaten »nichts wert«, schrieb Menendez am Montag (Ortszeit) in einer Mitteilung. Das US-Außenministerium kritisierte die Wahl als »nicht frei und fair«. Von den USA gesteuerte oder finanzierte Medien heizen einstweilen die Stimmung in Belarus an.

Russland und China haben unterdessen den Wahlsieg Lukaschenkos anerkannt. Russlands Präsident Wladimir Putin rief Lukaschenko auf, möglichst bald die »aussichtsreichste Arbeit an den bilateralen Beziehungen und auf dem Gebiet der Integration beider Länder und dem Ausbau des Unionsstaates fortzusetzen«. Beobachter in Russland machten auf den außergewöhnlich geschäftsmäßigen Ton dieses Glückwunschtelegramms aufmerksam, blumige Bemerkungen über die angeblich brüderlichen Beziehungen hätten darin völlig gefehlt. Gleichzeitig kritisierte die Sprecherin des russischen Außenministeriums die Festnahme zahlreicher russischer Journalisten auf den Straßen von Minsk am Rande der Auseinandersetzungen als »wenig brüderlich«. Die russische Botschaft in Minsk rief Journalisten ihres Landes dazu auf, bei der Berichterstattung »äußerste Vorsicht walten« zu lassen und sich »von Massenaufläufen fernzuhalten«.

Mit der Anerkennung des Wahlergebnisses durch Russland beginnt genau das Szenario einzutreten, das in der EU befürchtet wurde: dass ein mit zweifelhaften Mitteln errungener Wahlsieg Lukaschenko nur noch tiefer in die Abhängigkeit von Moskau treiben könnte. Aus diesem Grund dürften sich EU-Sanktionen gegen den belarussischen Präsidenten eher in Grenzen halten. Er gilt in seinem Eigensinn und seinem Interesse, persönlich an der Macht zu bleiben, immerhin auch als Garant dafür, dass eine tiefere Integration zwischen Russland und Belarus nicht zustande kommt.

Ohnehin haben einzelne EU-Länder mit Lukaschenkos Staatsapparat auch gute Geschäfte gemacht, trotz offiziell verhängter Sanktionen. Am Rande der Auseinandersetzungen wurde durch die herumliegenden Hülsen offenkundig, dass Lukaschenkos Polizei gegen die Demonstranten Blendgranaten aus tschechischer Produktion verschossen hat. Ein Sprecher des Prager Außenministeriums bestritt einen Direktexport; Tschechien habe sich strikt an die 2011 von der EU verhängten Beschränkungen bei der Ausfuhr von Ausrüstung für Militär oder Polizei gehalten. Die Granaten stammen aber aus dem Produktionsjahr 2012. Der Sprecher in Prag schob das auf Zwischenhändler, die möglicherweise die Granaten geliefert hätten.