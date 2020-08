Kabinett tritt zurück

REUTERS/Alkis Konstantinidis Kundgebung im verwüsteten Hafen von Beirut (11.8.2020)

Nach dem Rücktritt der Regierung am Montag abend steht der Libanon inmitten der schwersten Wirtschafts-, Finanz- und Armutskrise vor einem gefährlichen Machtvakuum. Das »System der Korruption« sei größer als der Staat, sagte Premierminister Hassan Diab am Montag in seiner Fernsehansprache. Seine Regierung habe sich nach Kräften bemüht, das Land zu retten, aber bestimmte Menschen hätten Fakten gefälscht, um sein Kabinett zum Sündenbock zu machen. Statt dessen »hätten (sie) sich schämen sollen, denn ihre Korruption hat die Katastrophe bedingt«, so Diab.

Obwohl Staatspräsident Michel Aoun das Rücktrittsgesuch des Kabinetts, das bis zur Bildung einer neuen Regierung geschäftsführend im Amt bleibt, annahm, kam es in Beirut am späten Montag abend erneut zu gewaltsamen Zusammenstößen zwischen Sicherheitskräften und Demonstrierenden. Am Sonntag und Montag hatten bereits Informationsministerin Manal Abd Al-Samad und Umweltminister Damianos Kattar sowie Justizministerin Marie-Claude Nadschm und Finanzminister Ghasi Wasni ihren Rückzug erklärt.

Erfahrungsgemäß kann eine Einigung der beiden großen Blöcke im Parlament auf einen Nachfolger oder eine Nachfolgerin Monate in Anspruch nehmen. Das prowestliche Bündnis »13. März« hat bereits den Namen Nawaf Salam ins Spiel gebracht. Er gilt als äußerst USA-nah, war ständiger libanesischer Vertreter bei den Vereinten Nationen und ist seit 2018 Richter am Internationalen Gerichtshof. Es dürfte sich erschwerend auf die Verhandlungen auswirken, dass aus dem westlichen Ausland im Stundentakt mehr oder weniger gut gemeinte Ratschläge kommen. Am heutigen Mittwoch wollte auch Bundesaußenminister Heiko Maas nach Beirut reisen. Der iranische Außenamtssprecher Abbas Musawi hatte am Montag die »Verfolgung eigener illegitimer politischer Ziele« im Libanon durch ausländische Staaten und Gruppen als »inakzeptabel« bezeichnet.

Derweil berichtete die Nachrichtenagentur Reuters, allerdings unter Berufung auf nur eine Quelle, Sicherheitsexperten hätten die libanesische Regierung im Juli vor den Gefahren einer Explosion des Ammoniumnitrats gewarnt. Die Zahl der bei dem Unglück Verstorbenen ist inzwischen auf 171 gestiegen, 20 galten auch am Dienstag noch als vermisst.