Russland lässt Coronaimpfstoff zu

Moskau. Russland hat als erstes Land der Welt einen Impfstoff gegen das Coronavirus für die breite Anwendung in der Bevölkerung zugelassen. »Das russische Vakzin gegen das Coronavirus ist effektiv und bildet eine beständige Immunität«, sagte Präsident Wladimir Putin am Dienstag im Staatsfernsehen. Es trägt den Namen »Sputnik-V«, eine Anspielung auf den ersten Satelliten im All, den die Sowjetunion 1957 vor den USA gestartet hatte. Die Registrierung des neuen Wirkstoffes sei am Dienstag morgen erfolgt, hieß es. Der Impfstoff wurde vom staatlichen Gamaleja-Institut für Epidemiologie und Mikrobiologie in Moskau entwickelt. Dem Gesundheitsministerium in Moskau zufolge soll parallel mit der Zulassung eine Studie mit etwa 2.000 Freiwilligen beginnen. Die Genehmigung könne zurückgenommen werden, wenn der entwickelte Impfstoff am Ende nicht die gewünschte Wirkung hat. (dpa/jW)