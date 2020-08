Abgeblitzt in Moskau

Michael Fischer/dpa Außenminister Maas pries die »deutsche Einheit«, sein Amtskollege Lawrow würdigte sowjetische Friedensbemühungen

Heiko Maas (SPD) hatte für seine Reise in die russische Hauptstadt am Dienstag einen Anlass: Am 12. August vor 50 Jahren war im Kreml der »Moskauer Vertrag« zwischen der Sowjetunion und der Bundesrepublik unterzeichnet worden. Willy Brandt (SPD) schuf mit dem Abkommen die Voraussetzung für alle folgenden »Ostverträge«, vor allem die mit der DDR. Das hinderte allerdings den damaligen bundesdeutschen Außenminister Walter Scheel (FDP) nicht, bei der Vertragsunterzeichnung seinem sowjetischen Amtskollegen Andrej Gromyko einen Brief zu überreichen, in dem Bonn seinen Anspruch auf Einverleibung der DDR »in freier Selbstbestimmung« anmeldete.

Maas würdigte auf einer Pressekonferenz mit dem russischen Außenminister Sergej Lawrow insofern zu Recht den Vertrag als Voraussetzung für die »deutsche Einheit« 1990. Die »freie Selbstbestimmung« hatten die Bonner jedoch wie die damals in Moskau Regierenden vergessen – und so geht seither permanent von deutschem Boden Krieg aus. 30 Jahre später mischt die BRD, sei es bewaffnet, sei es mit Sanktionen oder Drohungen, so ziemlich überall auf der Welt wieder mit, und ihr Außenminister führt sich entsprechend auf. In Moskau nahm er den Mord an einem tschetschenischen Dschihadisten im August 2019 im Kleinen Tiergarten von Berlin-Moabit zum Anlass, mit »weiteren Reaktionen« zu drohen, wenn Moskau nicht die Beweise liefert, die Berlin nicht hat. Dort wird nämlich behauptet, die Tat sei »im Auftrag von staatlichen Stellen der Russischen Föderation« oder Tschetscheniens als deren Teil verübt worden.

Unter solchen Vorzeichen – Ausdruck neuer Aggressivität und neuen Größenwahns – wurde Maas am Dienstag nicht im Kreml empfangen. Er und Lawrow schauten sich lediglich das Original des »Moskauer Vertrages« an und würdigten ihn jeder auf seine Weise: Lawrow sprach von den sowjetischen Bemühungen um Frieden, Maas vom Anschluss. Der Rest war Routine, von einem Neustart wie 1970 keine Spur. Man war sich einig, dass man sich zu Syrien, Libyen, Sanktionen und Belarus uneinig ist.

Außerdem ging es wie 1970 auch um den deutschen Bedarf an Erdgas. Dem »Moskauer Vertrag« war am 1. Februar 1970 ein entscheidendes bundesdeutsch-sowjetisches Lieferabkommen vorausgegangen: Röhren gegen Gas. Das hatten die USA 1962 noch torpediert. Nun nannte Lawrow das Verhalten der USA, die aus allen möglichen Verträgen austräten, gegen Nord ­Stream 2 »ungeheuerlich«. Maas hielt dagegen und bezeichnete salbungsvoll die transatlantischen Beziehungen als »von herausragender Bedeutung«. Es geht schließlich um ziemlich viele gemeinsame Kriege. Außerdem habe er seinem Kollegen Michael Pompeo »sehr deutlich« gemacht, dass es »eine souveräne Entscheidung sei, woher Deutschland seine Energie bezieht«.

Pompeo landete da gerade in Prag, um fünf Tage lang Tschechien, Österreich, Slowenien und Polen zu besuchen und an der antirussischen Front zu basteln. Berlin wird nicht abseits stehen, auch wenn Sassnitz den angedrohten »vernichtenden« Sanktionen der USA erliegt.

Am heutigen Mittwoch gedenkt Maas als vermutlich erstes bundesdeutsches Regierungsmitglied offiziell der mehr als einer Million Opfer der Leningrader Blockade. Die am Dienstag geäußerte Hoffnung der Außenpolitikerin Sevim Dagdelen (Linke) allerdings, das könne »Auftakt sein für eine neue Entspannungspolitik«, wird sich nicht erfüllen. Maas hatte in Moskau anderes im Kopf.