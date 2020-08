Klassenkampf im Ruhemodus

Bernd Thissen/dpa IG Metall kämpft für Arbeitsplatzerhalt – und ist dabei oft nur zum Teil erfolgreich

Jörg Ernstberger, Geschäftsführer der Bezirksgruppe Heilbronn/Region Franken des Unternehmerverbands Südwestmetall, propagierte in der Heilbronner Stimme vom vergangenen Freitag eine »Klassenkampfpause«. Tatsächlich gibt es die schon länger. Seit Frühjahr können die Metallunternehmer sogar von einer Nullrunde beim Entgelt für die Beschäftigten profitieren, die es nun offensichtlich für 2021 und darüber hinaus zu verlängern gilt.

Karl Schäuble, Vorstandsvorsitzender der Bezirksgruppe und bis vor kurzem Geschäftsführer des Heilbronner Maschinenbauers Illig, sagte dem Blatt: »Es gibt null Spielraum. Für viele Unternehmen ist in der heutigen Lage schon der Tarifabschluss von 2019 zu hoch gewesen.« Die IG Metall müsse offen für Flexibilität sein, so eine seiner Standardfloskeln. Die Tarifbindung werde sonst immer öfter als schwere Bürde betrachtet: »Schema F für alle geht nicht mehr«. Nicht tarifgebundene Betriebe würden mit ihren Betriebsräten »sehr wohl pandemiebedingte Einsparungen etwa bei Weihnachts- oder Urlaubsgeld« aushandeln.

Ernstberger versäumt nicht, seine tarifpolitischen Wunschvorstellungen mit einem ganzen Szenario an Drohungen zu garnieren: Personalabbau, Firmenübernahmen, Insolvenzwelle und nicht zuletzt Standortverlagerungen. Vor allem im letzten Quartal dieses Jahres und 2021 seien starke Einschnitte zu erwarten. Auch in der schwäbisch-fränkischen Region würden wohl mehrere hundert Arbeitsplätze vernichtet, vor allem in der Autobranche. Von 50.000 Beschäftigten in 160 Mitgliedsbetrieben in Heilbronn-Franken entfielen 30.000 auf Fahrzeughersteller und -zulieferer. Insgesamt ist in Deutschland laut Verband der Automobilindustrie (VDA) die Pkw-Produktion im ersten Halbjahr gegenüber 2019 um 40 Prozent gesunken, auf das niedrigste Niveau seit 1975. Die Hälfte der Beschäftigten war im Juni in Kurzarbeit.

Südwestmetall und die IG Metall haben vorletzten Monat ein bis Ende 2020 befristetes »Corona-Tarifpaket« vereinbart, unter anderem mit Einschränkung von Spät- und Nachtzuschlägen, möglicher Verschiebung des Urlaubsgeldes um zwei Monate bis Ende August und Verkürzung der Mindestruhezeit von elf auf neun Stunden. Für Peer-Michael Dick, Hauptgeschäftsführer von Südwestmetall, »enttäuschend wenig«. Die IG Metall müsse endlich »auf Flächentarifvertragsebene zulassen, dass Personalabbau und Einschnitte für die verbleibenden Beschäftigten gleichzeitig vereinbart werden können«. Sonst bewege sich die sogenannte Sozialpartnerschaft auf einen Grat zu, der bald so schmal sei, dass der Absturz drohe, so Dick bereits laut Stuttgarter Nachrichten vom 11. Juli.

Die IG Metall hält bisher mit einzelbetrieblichen Aktionen dagegen, hauptsächlich in kleineren oder mittleren Unternehmen. Zugeständnisse, Verzicht und befristete »Beschäftigungssicherungsvereinbarungen« wie zuletzt beim Automobilzulieferer ZF Friedrichshafen (Arbeitszeitverkürzung um 20 Prozent ohne Lohnausgleich, Streichung des tariflichen Zusatzgeldes von 400 Euro), Bosch (zehn Prozent kürzere Arbeitszeit ohne Lohnausgleich) und Daimler werden die Offensive der Kapitalseite indes kaum aufhalten können.

IG-Metall-Vorstandsmitglied Jürgen Kerner hatte laut Die Welt vom 24. Juli erklärt, im Herbst sei »mit größeren Auseinandersetzungen zu rechnen, weil für uns klar ist, dass wir in der Krise für jeden Arbeitsplatz kämpfen«. Ähnlich äußerte sich Roman Zitzelsberger, IGM-Bezirksleiter Baden-Württemberg, vergangene Woche in einer Videobotschaft an die Mitglieder: »Im Herbst wird’s richtig rundgehen. Wir wissen, dass die Arbeitgeber uns mit vielen Dingen konfrontieren werden. Wir wissen, dass die Situation im Herbst nicht besser sein wird, und es braucht eine starke IG Metall.«