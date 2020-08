Genau hinschauen

jv © junge Welt Arno Mohr - Ausstellung

Florian Boillot Eröffnung der Ausstellung von Arno Mohr in der Ladengalerie der jungen Welt (30.7.2020)

Der Berliner Maler und Grafiker Arno Mohr (1910–2001) war nicht nur der »Monumentalmaler und Muralista«, als den ihn Andreas Wessel am 29. Juli in dieser Zeitung anlässlich seines 110. Geburtstages rühmte, sondern auch ein Meister der kleinen Formen. Davon kann man sich noch bis zum 27. August 2020 in der jW-Ladengalerie überzeugen, wo der berühmte Grafikzyklus »Mein Lebenslauf« (1960–1967) sowie das Holzschnitt-Spätwerk »Tagebuchnotizen« (1981/82) und Selbstporträts aus fünf Jahrzehnten ausgestellt sind. Es sind oft aufs Wesentliche reduzierte Arbeiten über das Alltagsleben, deren feingliedrige Zärtlichkeit man am besten persönlich studiert. Schon die Ausstellungseröffnung am 30. Juli stieß auf reges Interesse (Foto). Wer es diesen Monat allerdings nicht mehr nach Berlin schafft, muss sich nicht grämen. In einem Onlinevideo führt Wessel durch die Schau, erläutert gewohnt sachkundig die ästhetischen Qualitäten der gezeigten Werke und ordnet sie in den Kontext der DDR-Kunstgeschichte ein. Auch zur Einstimmung auf einen Besuch der Ausstellung ist das Video also bestens geeignet. (jW)