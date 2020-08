imago images/KHARBINE-TAPABOR

Die Forderung der Französischen Revolution von 1789 »Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit« war nicht präzise formuliert. Gemeint waren Befreiung vom feudalen Joch, Chancengleichheit und Solidarität. Neben dem Versagen emanzipatorischer Kräfte im eigentlichen Interessenkonflikt führte auch die schwammige Formulierung zur Legitimierung von Unterdrückung und Ausbeutung durch bürgerliche Führungskräfte. Bis 1848 legal in Nantes, Bordeaux und anderen Umschlaghäfen auslaufende Sklavenschiffe hießen u. a. »Liberté«, »Égalité« und »Fraternité«.

Emanzipatorische Bestrebungen gelten der Realisation der ursprünglichen Intention. Die Fixierung des Begriffs Emanzipation auf die weibliche Emanzipation gegenüber dem Patriarchat war zunächst der Erschließung von neuen Absatzmärkten geschuldet (»Torches of Freedom«, Minirock, Emma, Aerobic, Fitness, Wellness usw.), führte in Folge zur Erringung von Macht- bzw. Herrschaftspositionen (»Quote«, Gleichstellung, geschlechtergerechte Sprache), was zwar gerecht, aber auch ungerecht ist. Den regierten Lohnsklaven kann es egal sein, ob sie von Frau oder Mann gegängelt, unterdrückt und ausgebeutet werden – sie haben schließlich keine Wahl, → Demokratie. In diesem Zusammenhang gebe ich zu bedenken, dass man sich seine Geschwister nicht aussuchen kann; in meinem fortgeschrittenen Alter muss ich leider auch bekennen: nicht mal seine Freunde. Von denen man sich meinungsverschiedentlich ebenfalls gelegentlich emanzipieren sollte.