Hintergründig faschistisch

Drei Monate nach der Niederlage des Faschismus ging am 8. August 1945 in Italien eine Bewegung an die Öffentlichkeit, die sich – obwohl sie sich zunächst noch nicht offen als faschistisch ausgab und sich auch noch nicht als Partei konstituierte – das Ziel setzte, wieder eine faschistische Herrschaftsform zu errichten. Das war die in Rom gebildete Gruppierung »Uomo Qualunque«, die »der in der Resistenza geborenen Demokratie tiefgehend feindlich gegenüberstand«.¹ Die Bewegung mit dem vollen Namen »Front des Mannes der Straße« (Fronte dell’Uomo Qualunque, auch mit Jedermannsfront übersetzbar) war aus einer im Dezember 1944 in Süditalien unter der Schirmherrschaft der Alliierten Militärregierung zugelassenen Zeitschrift gleichen Namens hervorgegangen. Deren Herausgeber war der Schriftsteller und Journalist Guglielmo Giannini, der sich gelegentlich kritisch zu Mussolini äußerte. Die Zeitschrift erschien unter der im August 1945 gebildeten Bewegung weiter, und ihre Auflage »stieg in einer für Italien bis dahin unbekannten, rasanten Weise auf siebenhunderttausend Exemplare und erreichte bisweilen Millionenhöhe«.²

Strategie der Organisation

Um die Bewegung nicht direkt durch die Mussolini-Vergangenheit zu kompromittieren, traten die aktiven Faschisten in ihr zunächst nicht offen in Erscheinung. Uomo Qualunque präsentierte sich als Antipartei und unpolitische Organisation, wandte sich gegen die »Parteienherrschaft« und »Parteienaristokratie«, rief zum Kampf gegen die Verwaltungsbürokratie sowie gegen das bürgerlich-parlamentarische System und seine Institutionen auf, denen sie Unfähigkeit und Korruption vorwarf, und trat für die Monarchie ein. Während sie erklärte, gegen links und rechts zu sein, bekämpfte sie offen die linken Parteien, diffamierte Antifaschisten als »Vaterlandsverräter« und schürte einen aggressiven Revanchismus und Antikommunismus. Die Gruppierung versuchte, »die Unzufriedenheit der Bevölkerung, deren Hoffnung auf eine schnelle Überwindung der ökonomischen Notsituation enttäuscht worden war, zu instrumentalisieren«.³

Als Uomo Qualunque ungehindert agieren konnte, wagten sich zahlreiche alte Mussolini-Anhänger, die sich unmittelbar nach Kriegsende aus Angst vor Verurteilungen zunächst ruhig verhalten hatten, wieder an die Öffentlichkeit und organisierten sich in zahlreichen halblegalen, größtenteils paramilitärisch aufgebauten faschistischen Gruppen. Sie bezeichneten sich als revolutionäre Aktionsbünde, Antikommunistische Monarchistische Abteilungen, Antikommunistische Geheimarmee, Antibolschewistische Front, Nationale Arbeiterpartei, Sozialistische Republikanische Partei, aber auch bereits wieder offen als »Sturmabteilungen Mussolinis«. Bezeichnungen wie Revolutionäre Aktionsbünde (Fasci d’Azione Rivoluzionaria, FAR) gingen direkt auf pseudorevolutionäre Namen aus der Gründerzeit der faschistischen Bewegung unter Mussolini zurück.

Gründer der FAR, in denen sich der »harte Kern« der alten Faschisten zusammenschloss, war der ehemalige Staatssekretär des »Duce«, Giorgio Almirante, ein führender Ideologe, der unter anderem Mitherausgeber der faschistischen Tageszeitung Tevere und des rassistischen Hetzblattes Difesa della razza gewesen war. Er hatte noch kurz vor Kriegsende einen Hinrichtungserlass gegen Partisanen unterzeichnet. Aus den FAR gingen führende Vertreter des italienischen Nachkriegsfaschismus hervor, darunter der Gründer der berüchtigten Terrororganisation Neue Ordnung (L‘Ordine Nuovo, nicht zu verwechseln mit der von Gramsci 1919 gegründeten gleichnamigen Zeitschrift), Giuseppe »Pino« Rauti.

Mit Propaganda und Terror wurden der »Duce« und das faschistische Regime glorifiziert, es gab Feiern zur Wiedergeburt der Salò-Republik, in Städten und Dörfern wurden Hakenkreuze und Rutenbündel an Mauern und Häuserwände gemalt, Antifaschisten überfallen und misshandelt sowie Widerstandsdenkmäler geschändet. Besonderes Aufsehen erregten die Entführung des Leichnams Mussolinis vom Mailänder Friedhof am 23. April 1946 und der Überfall auf die römische Rundfunkstation Monte Mario mit anschließender Ausstrahlung der faschistischen Hymne »Giovinezza«. Die Faschisten demonstrierten so ihre Präsenz, schüchterten Teile der Bevölkerung ein und setzten progressive bürgerliche Persönlichkeiten unter Druck, um den antifaschistischen Demokratisierungsprozess zu beenden oder zumindest zu bremsen.

Der Weg zur neuen Partei

Das Agieren von Uomo Qualunque zeigte, dass der Faschismus – auch nach dem Verlust seiner staatsbeherrschenden Funktion – eine ernstzunehmende politische Kraft blieb, die fähig war, breite Bevölkerungsschichten und dadurch die Nachkriegsentwicklung zu beeinflussen. Zum ersten Mal wurde dies im Juni 1946 bei den Wahlen zur Assemblea Costituente deutlich. Zu diesem Anlass konstituierte sich Uomo Qualunque im Februar 1946 als Partei, konnte ungehindert von der Alliierten Militärregierung kandidieren, 5,3 Prozent der Wählerstimmen erreichen und mit 30 Abgeordneten in die Verfassunggebende Versammlung einziehen.

Uomo Qualunque und andere Organisationen waren für die alten faschistischen Führer Testballons, um den rechten Zeitpunkt für eine Neugründung ihrer Partei herauszufinden, die dann im Dezember 1946 stattfand. Zur Rolle der Bewegung bei der Wiedergründung der faschistischen Partei als Movimento Sociale Italiano (MSI) schrieb der Altfaschist Pino Romualdi, ein unehelicher Sohn Mussolinis: »Uomo Qualunque, dessen Aktionen zum größten Teil von unseren Leuten unterstützt wurden und oft auch unter ihrer direkten Teilnahme und Anleitung stattfanden, deckte zum einen die Vorbereitung der Neugründung unserer wirklichen Partei, in die die Kräfte von Uomo Qualunque dann eingingen, und erprobte zum anderen, wie die Italiener auf eine hämmernde und intelligente Propaganda reagierten, die bereits damals die kleinmütigen Bestrebungen, das niedrige moralische und politische Niveau der Parteien, ihrer Führer und der anderen wichtigen Männer der kurzatmigen, alten und falschen italienischen Demokratie entlarvte.« (Parteizeitung Italiano, Nr. 2/1972) Ausführlich hat Mario Giovanna diese Strategie in »Le nuove camicie nere« (Die neuen Schwarzhemden, Turin 1966) dargelegt und dazu den Altfaschisten Mario Tedeschi, den späteren Chefredakteur der neofaschistischen Wochenschrift Il Borghese, zitiert: »Wir waren in eine Reihe von Gruppen versprengt, die theoretisch im Namen der alten Gefühlsbindungen mobilisiert wurden und die alle den Gesetzen des unvergleichlichen Durcheinanders gehorchten.«

Anmerkungen

