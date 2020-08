Stillstand

AdoraPress/A. Domma

»Berlin-Feeling« hat Fotograf Andreas Domma sein Bild zu Berlin in Zeiten der Coronapandemie genannt. Mitten in der Krise hatte der Kaufhauskonzern »Galeria Karstadt-Kaufhof« die Schließung von nahezu der Hälfte seiner Filialen in Deutschland angekündigt. Für die tiefgreifenden Probleme des Konzerns ist allerdings nicht die Pandemie die Ursache. Vielmehr ist diese »Pleite« ein Beispiel für die Krisenanfälligkeit des kapitalistischen Wirtschaftens. Als die aus Asien kommende Infektionswelle auf die BRD übergriff, war das Gesundheitswesen hierzulande schnell überlastet. Jetzt zeigt sich immer mehr, dass diese Krise auch eine wirtschaftliche sein wird, die besonders diejenigen trifft, die schon vorher nicht zu den Privilegierten in diesem Land gehörten. Wir nehmen an, dass auch Sie, liebe junge Welt-Leserinnen und -Leser, unterschiedliche, aber einschneidende Erfahrungen mit »Corona« und »Shutdown« gemacht haben. Deshalb haben wir uns für »Krankes System – Covid-19 und die Folgen« als ein Thema für den diesjährigen Fotowettbewerb entschieden. Wir sind gespannt auf Ihre Beiträge und können jetzt schon verraten, dass den Preisträgern, die unsere Jury wie jedes Jahr in kontroverser Diskussion küren wird, attraktive Preise winken. Darunter ein Kurzurlaub an der Mosel, an der Müritz oder in der Buchholzer Nordheide. (mis/jW)