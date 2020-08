Leopoldina greift ein

Fabrizio Bensch/REUTERS In einem dramatischen Appell empfiehlt die Deutsche Akademie der Naturforscher, den Nasen-Mund-Schutz nicht nur außerhalb, sondern verbindlich und verpflichtend auch in Klassenzimmern zu tragen

Zum siebten Mal in ihrer fast 400jährigen Geschichte ergreift die Leopoldina das Wort (wenn wir uns nicht erneut verzählt haben). In einem dramatischen Appell empfiehlt die Deutsche Akademie der Naturforscher, den Nasen-Mund-Schutz nicht nur außerhalb, sondern verbindlich und verpflichtend auch in Klassenzimmern zu tragen.

Ausweislich eines Archivfundes hatte sich die Leopoldina erstmals anlässlich der Schlacht am Weißen Berg von 1620 geäußert, mit der ein 30jähriger Religionskrieg in Europa einen ersten Höhepunkt fand. Es folgten Stellungnahmen zur Einführung der orthopädischen Fußsohle und des Sturzstrumpfes um die Jahrhundertwende und zuletzt, gleich fünfmal hintereinander alleine im letzten halben Jahr, zur Coronapandemie. Daran sieht man, wie ernst die Lage einzuschätzen ist.

Woher der Name Leopoldina stammt, ist unter Historikern umstritten. Nach gängiger Überlieferung war Leopoldina einst eine Stallmagd am Hof des Kaisers Leopold I., die sich später bis zu dessen Kriegsberaterin hocharbeitete. Am Ausgang der Schlacht vom Weißen Berg hatte Leopoldina keinen entscheidenden Anteil (vielleicht, weil Leopold I. erst 1640 geboren wurde), kommentierte diese aber fachmännisch und kompetent, genauso wie die Geschichte der Beulenpest. Andere Historiker vertreten die These, »Leopoldina« (bedeutet übrigens kleine Leopolde) habe sich durch mehrere Laut- und Bedeutungsverschiebungen im Mittelhochdeutschen aus dem Namen des Lieblingsjagdhundes von Leopold I. gebildet, der auf »Johann-Hinrich Weiland« hörte.

Heute zählt die Leopoldina zu den wichtigsten Beratern der Regierenden und gehört damit wie UNO, NATO, IWF und Aldi-Nord einfach irgendwie dazu. An der Stellungnahme zur Maskenpflicht für Schüler beteiligten sich insgesamt 24 Professoren, von denen 25 gleichzeitig entweder Mitglieder des Robert-Koch-Instituts oder der Berliner Charité sind. Dazu kommen noch 170 Nobelpreisträger, mehrere Dutzend Hausmeister und Facilitymanager sowie einige Hundertschaften begabter studentischer Hilfskräfte. Diese geballte Kompetenz verschafft sich Gehör.

Wie ernst man das Wort der Leopoldina im Kreis der Mächtigen nimmt, erkennt man an der Reaktion der NRW-Regierung, der sich die Regierung Niedersachsens umgehend anschloss. In den beiden Bundesländern sollen Maskenverweigerer im öffentlichen Verkehr schon beim ersten Verstoß Bahn oder Bus verlassen müssen und 150 Euro Bußgeld sofort an Ort und Stelle bezahlen – und nicht erst nach zehnmaliger Aufforderung, wie bis jetzt. Mit gleicher Härte will man auch renitenten Kindern und deren Eltern bei Mund-Nasen-Schutz-Verweigerung an den Schulen begegnen. Die Einnahmen sind schon fest in den Landeshaushalten eingeplant.