Ausbeutung? Wurscht!

imago images/Pro Shots Der niederländische Fleischfabrikant Vion wurde nach mehreren Coronafällen vorübergehend geschlossen (Groenlo, 25.5.20)

Jeder fünfte Betrieb in den Niederlanden interessiert sich nicht dafür, wie die Leiharbeitsfirmen, mit denen sie zusammenarbeiten, ihre Beschäftigten behandeln. Das geht aus einer repräsentativen Umfrage des Marktforschungsinstituts Team Vier in 500 Firmen hervor. Sie wurde von der NGO Fair Work in Auftrag gegeben und am Dienstag veröffentlicht.

»Die Probleme sind vielleicht noch viel größer als wir dachten«, sagte Francien Winsemius, die Sprecherin von Fair Work, bereits am Montag gegenüber dem NRC Handelsblad. Viele Betriebe würden nicht einmal die Identität der häufig aus Osteuropa stammenden Arbeiter prüfen, was sie laut Gesetz müssten. »Ich kann mich nicht des Eindrucks erwehren, dass sie durch das Anmieten von Arbeitsmigranten über eine Leiharbeitsfirma auch ihre Verantwortung abgeben.« Fair Work berät Leiharbeiter und unterstützt sie bei juristischen Auseinandersetzungen.

Der niederländische Staat hat zwar bereits 2017 eine Checkliste zur Beurteilung von Leiharbeitsfirmen, die es in den Niederlanden gibt, herausgegeben, aber kaum ein Unternehmen macht Gebrauch davon. 25 Prozent hatten noch nie von der Liste gehört, stellte sich in der Umfrage heraus. Und von den Unternehmen, die sie kennen, nutzt nur die Hälfte die Checkliste.

»Das Angebot an Personal, der Preis und die Flexibilität sind die wichtigsten Kriterien bei der Wahl einer Leiharbeitsfirma«, heißt es auf der Internetseite von Fair Work. Wie die Zeitarbeitsfirmen mit ihren Arbeitern umgehen, wieviel Lohn sie ihnen am Ende auszahlen, und wie es in den Unterkünften aussieht, interessiert viele Unternehmen offenbar nur am Rande. Laut der Umfrage wären vier Prozent bereit, für die Leiharbeiter im Schnitt 14 Prozent mehr zu bezahlen, wenn sie dadurch besser behandelt würden.

Besonders in der Fleischindustrie, im Bausektor, in der Landwirtschaft und im Transportwesen tobt ein knallharter Preiskampf, den die Unternehmen an die rund 14.000 Leiharbeitsfirmen in den Niederlanden weitergeben. Mit 8.000 überwiegend aus Osteuropa stammenden Leiharbeitern und einem Jahresumsatz von mehr als 200 Millionen Euro ist die niederländische Horizon Groep eine der größten in der Branche. Auf der Homepage wirbt das Unternehmen explizit mit den »niedrigsten möglichen Arbeitskosten«.

Um diese Kosten zu drücken, mietet Horizon vor allem Unterkünfte auf dem platten Land jenseits der Grenze in Deutschland an, wo die Mieten niedriger sind als in den Niederlanden. Ende 2019 besaß Horizon alleine in Emmerich 26 Unterkünfte, berichtete am Donnerstag das Handelsblatt. Die Kleinstädte Goch und Kleve am Niederrhein sind ebenfalls sehr beliebt.

Die betroffenen Kommunen wissen davon häufig gar nichts, wie sich unlängst bei mehreren Coronaausbrüchen in niederländischen Großschlachtereien herausstellte. Die Adressen der Unterkünfte mussten erst mühsam ausfindig gemacht werden. Oft ist anscheinend nicht einmal den Leiharbeitsfirmen bekannt, wo ihre Arbeiter genau wohnen. Das ständige Hin und Her über die Grenze macht die Nachverfolgung zusätzlich schwierig. Eine gemeinsame deutsch-niederländische Taskforce soll nun die Kommunikation verbessern.

Die Gelackmeierten sind die Arbeiter. 334 Euro koste ein Zimmer in einer seiner Unterkünfte, sagte Horizon-Chef Moba Aoulad Ben Arroun am 8. Juni in einem Interview mit dem Algemeen Dagblad (AD). So schlimm könne das nicht sein, sonst würden manche Leiharbeiter doch nicht jahrelang bei ihm wohnen. »Sie weigern sich, 800 Euro für ein normales Mietshaus zu bezahlen. Sie bezahlen lieber 334 Euro im Monat für ein Zimmer bei mir.« Selbst diese Miete sei manchen Osteuropäern noch zu hoch. »Dann mieten sie zusammen ein Haus. Darin wohnen sie dann mit zehn Mann. Vor der Tür steht aber ein Auto von Horizon und deshalb werden wir dafür verantwortlich gemacht.« Er könne daran nichts ändern, er mische sich nicht in die Privatangelegenheiten seiner Angestellten ein. Der Gedanke, dass diese Praxis, falls sie denn tatsächlich üblich ist, mit den mickrigen Löhnen zusammenhängen könnte, die er bezahlt, schiebt Ben Arroun beiseite. Den Arbeitern bleiben unterm Strich nämlich nur rund 1.000 Euro, wenn man die 334 Euro Miete und die Transportkosten zum Einsatzort abzieht, die sie auch noch selbst tragen müssen, wie Betroffene in den letzten Wochen unisono in den Medien erzählten. Verständnis für die Arbeiter, die unter den katastrophalen Bedingungen in der Fleischindustrie leiden, hat der Horizon-Boss nicht: »Es ist nicht die schönste Arbeit, aber schwer?«, bezweifelte er im AD. »Die ersten Wochen, die man in einem Raum mit einer Temperatur von sieben Grad arbeitet, gehen auf die Knochen. Aber nach ein paar Wochen ist es nichts anderes mehr als sich wiederholende Arbeit. Schwer ist sie nicht«, so Ben Arroun. Er habe selbst vor 25 Jahren als Entbeiner in einer Schlachterei gearbeitet.

Das wirft die Frage auf, warum er den angeblich leichten Job in der Fleischindustrie aufgegeben hat und nun in einem Metier arbeitet, das anscheinend nur Ärger einbringt?