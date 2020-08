Bundesweite Großflächen-Plakatkampagne: Hiroshima und Nagasaki mahnen

Das Netzwerk Friedenskooperative teilte am Freitag mit: Bundesweite Plakataktion »75 Jahre Hiroshima und Nagasaki« erfolgreich gestartet

Das Netzwerk Friedenskooperative zeigt sich erfreut vom Start der bundesweiten Kampagne am Freitag anlässlich der 75. Jahrestage der Atombombenabwürfe auf die japanischen Städte Hiroshima und Nagasaki. Seit heute hängen mehr als 275 Großflächenplakate in über 150 Städten und werben für den UN-Atomwaffenverbotsvertrag. Finanziert wurde die Großflächen-Kampagne durch eine Crowdfunding-Aktion, die auf unerwartet hohen Zuspruch und Unterstützung stieß. Die Großflächen-Kampagne wurde organisiert vom Netzwerk Friedenskooperative und der Kampagne »Büchel ist überall! atomwaffenfrei.jetzt«. Plakatiert werden die Großflächen am 7. August und bleiben eine Dekade, also bis zum 17. August, hängen. (...)

Mit der Großflächen-Kampagne wird zum einen an die Opfer der Atombombenabwürfe gedacht und zum anderen für den Beitritt zum UN-Atomwaffenverbotsvertrag geworben. Der 2017 von 122 Staaten verabschiedete Vertrag wird von Deutschland bislang nicht unterstützt – auch wenn repräsentative Umfragen in den vergangenen Jahren immer wieder zeigten, dass sich eine Mehrheit der Menschen in Deutschland für den Beitritt zum Verbotsvertrag ausspricht.

»Ursprünglich war es unser Ziel, Unterstützerinnen und Unterstützer für 75 Großflächenplakate in 75 Städten zu gewinnen. Aber der Zuspruch für das Vorhaben, war so enorm, dass wir diese Zahl schnell nach oben anpassen mussten«, erklärt Kristian Golla vom Netzwerk Friedenskooperative weiter. (...)

Erst am Donnerstag, am Hiroshima-Gedenktag, ratifizierten mit Irland, Nigeria und Niue drei weitere Staaten das UN-Atomwaffenverbot. 90 Tage nach der 50. Ratifizierung wird der Vertrag in Kraft treten. Dazu fehlen aktuell nur noch sieben weitere Ratifizierungen.

Die Vorbereitungsgruppe Methfesselfest aus Hamburg teilte am Mittwoch mit: Wir sind noch da!

Vom 7. bis 9. August hätte dieses Jahr unser Methfesselfest wie immer auf dem Else-Rauch-Platz stattgefunden. Leider ist unser Kulturfest, wie so viele Veranstaltungen in den letzten Wochen und Monaten, in diesem Jahr der Pandemie zum Opfer gefallen. Wir in der Vorbereitungsgruppe möchten mit diesem Beitrag ein Lebenszeichen von uns geben, denn wir sind nach wie vor am Start und planen bereits das Fest in 2021.

Das beliebte, nichtkommerzielle, Eimsbütteler Kulturfest der Initiativen ist in seiner 25jährigen Geschichte noch nie ausgefallen. Ausgerechnet in diesem Jahr, in dem wir unser Jubiläumsfest ausrichten wollten, kommt uns das Virus in die Quere. Uns ist bewusst, dass wir noch lange mit dem Virus leben müssen, voraussichtlich auch noch im nächsten Jahr. Wir gehen aber davon aus, dass die Ausrichtung eines solchen Festes in einem Jahr unter bestimmten Regeln und behördlichen Vorgaben möglich sein wird und wir diese Vorgaben zufriedenstellend für alle Beteiligten organisatorisch bewältigen können. Natürlich steht dieses Vorhaben unter dem Vorbehalt, dass bis dahin nicht wieder etwas Unvorhergesehenes unserem Vorhaben entgegensteht.

Wir freuen uns auf eure Unterstützung und über euer Verständnis. Schaut immer mal wieder auf unsere Webseite www.methfesselfest.de, dort werden wir euch regelmäßig zu Aktuellem und zu unserer Planung informieren. (...)