Nordkorea: Kim besucht Unglücksregion

Pjöngjang. Nordkoreas Staatschef Kim Jong Un ist laut offiziellen Berichten in die von schweren Überschwemmungen betroffene Provinz Nord-Hwanghae gereist. Kim habe Lebensmittel und weitere Versorgungsgüter für die Menschen in der Provinz angefordert, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur KCNA am Freitag. In Teilen Nordkoreas gab es zuletzt starke Regenfälle. (AFP/jW)