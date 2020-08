Bulgarien: Polizei räumt Blockaden

Sofia. In mehreren bulgarischen Städten ist die Polizei am Freitag gegen regierungskritische Demonstranten vorgegangen. In der Hauptstadt Sofia räumten die Beamten nach Angaben des Innenministeriums Straßenblockaden, die Protestteilnehmer vergangene Woche an drei zentralen Kreuzungen errichtet hatten. Außer in Sofia hatten Demonstranten auch in den Städten Warna und Plowdiw Blockaden errichtet. In Bulgarien gehen seit vier Wochen täglich Tausende Menschen auf die Straße, um den Rücktritt der Regierung unter dem konservativen Ministerpräsidenten Boiko Borisow zu fordern. Die Demonstranten werfen ihr Korruption und Nähe zu Oligarchen vor. (AFP/jW)