Afghanistan: Regierung auf dem Rückzug

Kabul. In Afghanistan ist fast zwei Jahrzehnte nach dem US-geführten Einmarsch und dem Sturz der Taliban mehr als die Hälfte der Bezirke umkämpft. Unter voller Kontrolle der Kabuler Regierung stehen weniger als 40 Prozent der Distrikte, wie aus einer dpa-Recherche in den 34 Provinzen hervorgeht. Vor drei Jahren hatte die Regierung laut Daten des US-Generalinspekteurs für den Wiederaufbau in Afghanistan mit insgesamt 60 Prozent noch mehr Einfluss in den Bezirken. Vielerorts haben die Taliban Schattenherrschaften aufgebaut. Die Provinzhauptstädte sind in Regierungshand, doch hier agieren die Islamisten aus dem Untergrund. (dpa/jW)