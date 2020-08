Venezolaner kehren aus Kolumbien zurück

Bogotá. Mehr als 95.000 Venezolaner sind während der Coronakrise aus Kolumbien in ihre Heimat zurückgekehrt. Weitere 42.000 planten eine Rückkehr, hieß es in einer Erklärung der kolumbianischen Migrationsbehörde am Donnerstag (Ortszeit). Kolumbien hat offiziell 1,8 Millionen Menschen aus dem Nachbarland aufgenommen. Die Einschränkungen des öffentlichen Lebens zur Eindämmung des Coronavirus erschweren das Leben der Venezolaner im Ausland zusätzlich. Viele besitzen keine Papiere und haben als erste ihre Jobs als Tagelöhner und fliegende Händler verloren. (dpa/jW)