Israel greift Ziele im Gazastreifen an

Gaza. Die israelische Armee hat Stellungen der Palästinenserorganisation Hamas im Gazastreifen attackiert. Wie die Armee am Freitag mitteilte, griffen Kampfjets »die für unterirdische Aktivitäten genutzte Infrastruktur« der Hamas im Norden des Gazastreifens an. Sicherheitskreisen aus dem Gazastreifen zufolge hatten die Angriffe einen Standort der Hamas-Unterorganisation Kassam-Brigaden zum Ziel. Demnach richteten die Luftangriffe materiellen Schaden an, Verletzte habe es aber nicht gegeben. (AFP/jW)