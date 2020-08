Angst vor der Pleite

Roland Weihrauch/dpa Absturz: Millionen finden auch hierzulande nicht mehr aus der Schuldenfalle (Gelsenkirchen, 26.1.2017)

Die Wirtschaft ächzt unter den Folgen der Coronapandemie. Sozialverbände gehen davon aus, dass im Herbst mit einer großen Pleitewelle zu rechnen ist. Für private Haushalte sieht es ebenfalls düster aus: Die drei großen Schuldnerberatungen von Arbeiterwohlfahrt (AWO), Caritas und dem Deutschen Roten Kreuz (DRK) rechnen in den kommenden Monaten mit einem starken Anstieg privater Insolvenzen, berichtete die Augsburger Allgemeine Zeitung (AAZ) am Freitag. Auch die deutschen Sozialgerichte gehen von einer Verfahrenswelle im Herbst aus.

Mit Bestimmtheit lasse sich noch nicht sagen, ob es zu einer Vielzahl von Privatinsolvenzen kommen werde, sagte Mathilde Langendorf, Sprecherin der Caritas, am Freitag im Gespräch mit jW. Gleichwohl gebe es zahlreiche Hinweise darauf aus den Beratungsstellen.

Beratungsstellen

Die Caritas bietet zu 18 Themengebieten digitale Beratung an. Die meisten neuen Hilfesuchenden und Betroffenen registrierten sich seit März bei der Schuldnerberatung. Von März zu April und von April zu Mai sei der Beratungsbedarf in diesem Bereich jeweils um 13 Prozent gestiegen. Und dieser Anstieg lasse sich nur teilweise damit erklären, dass die Beratungsstellen wegen der Pandemie schließen mussten, so Langendorf. Obwohl die Beratung nur für Verbraucher gedacht ist, sei festzustellen gewesen, dass nun auch viele Selbständige Rat suchten. Beim DRK sei das Stimmungsbild ähnlich, berichtete die AAZ. In manchen Regionen sei die Anzahl der Beratungsgespräche im Vergleich zum Jahresanfang um 15 Prozent gestiegen. Die AWO wies demnach darauf hin, dass das wahre Ausmaß erst mit Zeitverzögerung sichtbar werde.

Hierzulande waren bislang fast sieben Millionen Menschen überschuldet, stellte die SPD-nahe Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) jüngst in einer Studie fest. Die Hauptgründe: Verlust des Arbeitsplatzes, Scheidung, Krankheit und ein geringes Einkommen über einen längeren Zeitraum. Letzteres wird seitens des Statistischen Bundesamtes erst seit dem Jahr 2015 erfasst. Seitdem gilt ein schmales Entgelt immer häufiger als Hauptgrund für eine Überschuldung. Und spätestens 2021 komme ein weiterer Grund hinzu: Überschuldung durch die wirtschaftlichen Folgen der Coronapandemie, heißt es in der FES-Studie.

Viele Menschen fürchten in Deutschland einen Absturz in die Armut. Das Marktforschungsinstitut »Ipsos« veröffentlichte am Freitag Ergebnisse einer neuen Befragung zu Armutsgefahren und die Besorgnis vieler in diesem Land, sozial und finanziell den Anschluss zu verlieren. Vor Armut und sozialer Ungleichheit fürchten sich demnach 40 Prozent der Befragten. Damit wurde die Furcht vor Corona als wichtigste Sorge abgelöst, die während des »Lockdowns« noch von 61 Prozent der Befragten angegeben wurde.

Für die Sozialgerichte dürften sich die ökonomischen Begleiterscheinungen der Pandemie auch bald bemerkbar machen – in einer steigenden Zahl von Klagen etwa. Denn erfahrungsgemäß schlagen sich negative wirtschaftliche Entwicklungen in mehr Sozialleistungen nieder, sagte der Präsident des Landessozialgerichtes in München, Günther Kolbe, am Donnerstag gegenüber dpa. »Nach den zwei Klagewellen 2018 und 2019 mit Streitigkeiten von Krankenkassen und Krankenhäusern wird wohl als dritte eine ›Corona-Welle‹ mit Sozialleistungsklagen in bisher noch nicht abschätzbarem Ausmaß folgen«, prognostizierte Kolbe.

Rückforderungen

Weil die Zahl der Erwerbslosen steigen könnte, rechne man mit mehr Verfahren wegen der Arbeitslosenversicherung und Hartz-IV-Streitigkeiten, sagte kürzlich eine Sprecherin des hessischen Landessozialgerichts. Die Thüringer Sozialgerichte stellen sich laut dpa auf mehr Verfahren ein, bei denen über die Rückforderung von Sozialleistungen verhandelt werden dürfte. Um schnell Kurzarbeitergeld oder Grundsicherung zahlen zu können, seien bürokratische Hürden gesenkt worden, sagte Kerstin Jüttemann, Präsidentin des Thüringer Landessozialgerichtes. »Es werde Prüfungen dieser vereinfacht gewährten Leistungen geben.«

Es müssen aber auch viele Verfahren nachgeholt werden. Weil in den zurückliegenden Monaten nur ein eingeschränkter Gerichtsbetrieb möglich war, ist es zu einem Verfahrensrückstau gekommen. Allein in Bayern konnten beispielsweise seit der Krise rund 2.850 Verhandlungen nicht wie geplant stattfinden.