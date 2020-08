60 Jahre »Unabhängigkeit«

Ludovic Marin /Pool via REUTERS Im Sinne Frankreichs handeln: Macron trifft Präsidenten der G 5 Sahel in Mauretaniens Hauptstadt Nouakchott (30. Juni)

Man könnte lachen, wenn es nicht zum Weinen wäre: Seit den 1980er Jahren gehört es zur französischen Staatsräson, das Ende des klientelistischen Systems der sogenannten Françafrique auszurufen, nur um den Umgang mit den früheren Kolonien in Afrika in gewohnter neokolonialer Manier fortzuführen. Auch die letzten drei Staatschefs fühlten sich dem verpflichtet. Nachdem der rechtskonservative Präsidentschaftskandidat Nicolas Sarkozy im Wahlkampf 2006 noch versprochen hatte, ein für alle mal damit zu brechen, ließ er bei seinem Antrittsbesuch in Senegals Hauptstadt Dakar 2007 seinen rassistischen Ansichten freien Lauf: Die Afrikaner seien »noch nicht in ausreichendem Maße in die Geschichte eingetreten«. Sein Nachfolger vom »Parti Socialiste«, François Hollande, versuchte es im Wahlkampf 2011 mit derselben Augenwischerei, musste sich als Präsident jedoch den seit 60 Jahren fest etablierten Strukturen »ergeben«. Auch den amtierenden Präsidenten Emmanuel Macron trieb es zeitnah nach Burkina Faso. Seine Rede in der Hauptstadt Ouagadougou 2017 veranlasste die Tageszeitung Le Parisien zu der Aussage, dass Macron deutlich gemacht habe, »dass die französische Afrikapolitik vorbei ist. Bye-Bye Françafrique«. Drei Jahre später – im Jahr 60 nachdem elf französische Kolonien in »die Unabhängigkeit entlassen« worden waren – ist Paris auf ebenso paternalistische Art im sogenannten frankophonen Afrika unterwegs wie eh und je.

Doch zurück zum Anfang vom Nichtende. 1958 sah sich Paris dazu gezwungen, angesichts des inspirierenden erfolgreichen Kampfes der Algerischen Befreiungsbewegung (FLN) gegen die Kolonialmacht, sich eine »zeitgemäße« Änderung in den Beziehungen zu überlegen. Bereits seit Mitte der 50er Jahre hatten sich sehr effektive nationalistische Bewegungen innerhalb des »Afrique Occidentale française« (AOF) genannten französischen Kolonialterritoriums herausgebildet. Weltkriegspräsident Charles de Gaulle wurde zurück an die Macht berufen, um das seit 1848 zum französischen »Mutterland« gehörende Algerien zu »retten«. De Gaulle begründete daraufhin die Fünfte Republik und etablierte per Verfassungsänderung ein Präsidialsystem. Den Überseekolonien wurde darin zwar Autonomie gewährt, allerdings nur im Rahmen einer »Communauté française« (CF). Afrikanische Anführer erreichten zumindest die Einfügung einer Unabhängigkeitsklausel. Den Anschein einer Entscheidungsmacht erhaltend, wurde ein Referendum für die zwölf west- und zentralafrikanischen Kolonien (Obervolta, später Burkina Faso schloss sich in diesem Rahmen als autonome Republik der CF an).

Die »Wahl« bestand jedoch nur zwischen dem Verbleib in der von Frankreich dominierten Gemeinschaft inklusive diverser Hilfs- und Kooperationsverträge und dem Entscheid für die unmittelbare Unabhängigkeit auf Kosten aller bis dato erhaltenen Zuwendungen. Die von Paris mehr als ein Jahrhundert lang wirtschaftlich nur auf französische Maßgaben hin entwickelten Kolonien, sollten, wenn sie sich abkoppelten, vollkommen fallengelassen werden. Mit diesen Knebelvorgaben sollte die beschlossene Dekolonisierung den Beginn neokolonialer Konsolidierung bedeuten.

Frankreich übte Druck auf Nationalisten in Gewerkschaften, auf studentische und Jugendbewegungen bis hin zur Zerschlagung dieser Organisationen und der Mobilisierung paramilitärischer Kräfte gegen Unabhängigkeitsbefürworter aus. Einzig in Guinea gelang es Ahmed Sékou Touré, der in der Konföderation der Arbeiter Guineas politisiert worden war, eine breite linksgerichtete Allianz aufzubauen. Dafür entscheidend war die tatsächliche Kontrolle seiner Regierung über die territoriale Verwaltung. 95 Prozent stimmten in dem Land für die Unabhängigkeit, die am 2. Oktober 1958 offiziell ausgerufen wurde. Zu einem hohen Preis: Ärzte und Lehrkräfte wurden nach Frankreich zurückbeordert, medizinische und andere Güter abgezogen, Verwaltungsgebäude zerstört.

Mit dieser Standhaftigkeit wurde Touré zum Helden der Antikolonialbewegung und 1960 folgten auch die restlichen elf Exkolonien aus dem AOF, ein Großteil im August, dem Beispiel Guineas. Allerdings unter völlig anderen Bedingungen: Die in Frankreich oder in der französischen Kolonialverwaltung sozialisierten Führungen strebten ganz im Sinne Paris’ eine enge Bindung an das europäische »Mutterland« an.

Fazit bleibt also: »Sechzig Jahre später haben sich die Diskurse verändert, die Strukturen entwickelt, die Absichten geändert, aber Frankreich ist im Herzen des Kontinents geblieben«, wie es am 28. Juli das senegalesische Nachrichtenportal Seneplus zusammenfasste. Macron illustrierte einmal mehr in seiner Rede in Ouagadougou koloniale Mentalität: Er vereinnahmte den ehemaligen, als afrikanischen Che Guevara betitelten Präsidenten Burkina Fasos, Thomas Sankara, für seine Zwecke, indem er ihn zitierte und dazu aufrief: »Sich trauen, die Zukunft zu erfinden.« Von der französischen Verwicklung in dessen Ermordung am 15. Oktober 1987 natürlich kein Wort. Bis die französischen Archive eines Tages geöffnet werden, kann sich Paris seiner revisionistischen Deutungshoheit der vergangenen 60 Jahre sicher sein.