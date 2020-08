Hongkong: US-Sanktionen gegen Regierungschefin

Washington. Die USA haben Sanktionen gegen die Regierungschefin der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong, Carrie Lam, erlassen. Das teilte das US-Finanzministerium am Freitag in Washington mit. Lam und zehn weitere Personen befinden sich damit auf einer Liste von Personen, deren Vermögenswerte die US-Regierung einfriert. Die Regierungschefin sei »direkt verantwortlich für die Umsetzung von Beijings Politik zur Unterdrückung der Freiheit und demokratischer Prozesse« in Hongkong, hieß es in einer Mitteilung. Lams Regierung hatte die Wahlen in Hongkong Ende Juli wegen der Coronapandemie verschieben lassen, was unter anderem die USA kritisierten. Die Regierungschefin hatte politische Motive bestritten und darauf verwiesen, dass bei einer Wahl große Versammlungen und soziale Kontakte, die ein ernstes Risiko darstellten, unvermeidlich seien. (dpa/jW)