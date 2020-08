Hände weg von 50+1!

Patrick Seeger/dpa Niemand kann wollen, dass die Klubs zum Spielball von Investoren werden (Freiburg-Fans, 16.3.2018)

Nach den letzten Beschlüssen der Deutschen Fußballiga (DFL) am Dienstag ist klar, dass es den »normalen Fußball« nicht (mehr) geben wird. Fans sind den hohen Herren der DFL egal. Da werden Konzepte der Anhänger schlicht als »nicht zielführend« diffamiert und fadenscheinige Erklärungen zu den eigenen Beschlüssen abgegeben. Sie können dabei noch so laut betonen, dass alle geplanten Einschränkungen in den Stadien nur temporär seien und man an den alten Regelungen vor Corona festhalten wolle. Dies wird nicht so sein, das verdeutlichen umgehende Äußerungen aus der Politik. Ein Herr Eberhard Gienger (CDU) aus dem Sportausschuss des Bundestages ist etwa der Ansicht, dass das Alkoholverbot doch gleich für immer beibehalten werden sollte.

Schon vor den jüngsten DFL-Beschlüssen wurden während der Coronazeit Stimmen laut, auch die 50+1-Regelung müsste auf dem Prüfstand, um eine angebliche fehlende Wettbewerbsfähigkeit der Bundesliga mit England, Spanien oder Frankreich zu kompensieren. Uli »ihr seid doch an der Scheißstimmung schuld« Hoeneß vom FC Bayern vermeldete auch gleich, dass er bei einer Abschaffung von 50+1 dabei wäre. Es ist die alte Leier: Weil deutsche Klubs immer die Mehrheit der Stimmanteile an Kapitalgesellschaften halten müssen, in die sie ihre Profi­mannschaften ausgliedern, würden Investoren abgeschreckt. Die pumpen nämlich nur dann Geld in die Teams, wenn sie auch das Sagen haben.

Jedem muss klar sein, dass damit an einem der Grundpfeiler des deutschen Fußballs gesägt wird. In einer Umfrage des Kicker befürworteten zwei Drittel der Befragten die Beibehaltung der 50+1-Regel. Man könnte den Gegnern die Hoeneß-Worte zurufen, sie mögen sich doch einfach mehr anstrengen. Aber so einfach ist es nicht. 50+1 ist fest im deutschen Vereinswesen verankert. Mitgliedern wird eine gewisse Mitsprache garantiert, um die uns Fans in England oder Frankreich beneiden. Niemand kann ernsthaft wollen, dass unsere Klubs zum Spielball von Investoren werden könnten. Große Teile der Fans würden sich zurückziehen, und das wären ganz sicher nicht nur die singenden und Choreographien bastelnden Fanszenen. Der immer viel zitierte ins Stadion gehende Familienvater mit Sohn würde ob der steigenden Ticketpreise früher oder später kapitulieren müssen. Das zeigt das Beispiel England.

Jeder, der jetzt vorschnell im Angesicht der Coronastarre meint, Fan- oder Mitgliederrechte einschränken zu müssen, sollte einmal in sich gehen. Oder, noch besser, auf Fans zu. Die werden ihn daran erinnern, was die hiesige Fußballkultur ausmacht.

Wir werden die DFL sehr genau beobachten und ihren Chef immer wieder daran erinnern, dass alle jetzigen Änderungen nur vorläufig sein sollen. Auch den Vereinsvertretern muss bewusst sein: Es gibt immer eine nächste Mitgliederversammlung.

»Sport frei!« vom Fananwalt.