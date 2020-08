Gedenken an Tote und Verschleppte

(c) Copyright 2016, dpa (www.dpa.de). Alle Rechte vorbehalten Gedenken an den Völkermord an den Jesiden (Bielefeld, 30.7.2017)

Mit Mahnwachen und Protestkundgebungen haben Jesidinnen und Jesiden am Montag in vielen europäischen Städten an die Massaker der Dschihadistenmiliz »Islamischer Staat« am 3. August 2014 in der nordirakischen Region Sengal (Sindschar) und die damalige Verschleppung Tausender Frauen, Mädchen und Jungen erinnert. In Deutschland fanden Aktionen in Berlin, Köln, Mannheim, Heilbronn, Stuttgart, Frankfurt am Main, Gießen, Dortmund und Düsseldorf statt.

Vor dem Reichstag in Berlin hatten sich Aktivistinnen des kurdischen Frauenrats Dest-Dan und anderer Verbände versammelt. »Das jesidische Volk sollte vernichtet werden«, sagte Nujiyan Günay in ihrer Eröffnungsrede und erinnerte an frühere Massaker in osmanischer Zeit. Der IS-Angriff sei von Kämpferinnen und Kämpfern der kurdischen Guerilla gestoppt worden, die hunderttausend Jesidinnen und Jesiden die Flucht ermöglicht hätten. »Wir sind ihnen daher viel schuldig. Wir werden unsere Schuld durch unseren Kampf bezahlen.«

Vor dem Kölner Dom versammelten sich mehrere Menschen, die dem Aufruf der Frauenräte Viyan und Nucan aus Leverkusen gefolgt waren, und hielten zunächst eine Schweigeminute für die Ermordeten ab. An die Versklavung durch den IS erinnerten schwarz verschleierte Frauen mit gefesselten Händen. In Heilbronn setzten sich ähnlich gekleidete Aktivistinnen auf weiße Tücher mit blutroten Farbflecken. Dabei hielten sie Schilder mit Aufschriften wie »Verkauft«, »Vergewaltigt«, »Verbrannt« oder »Gesteinigt«.

Rund 3.500 jesidische Frauen und Mädchen, die seinerzeit verschleppt wurden, gelten noch als vermisst und wurden möglicherweise zum Teil in Länder wie Saudi-Arabien weiterverkauft (siehe jW vom 3. August). Während vor allem Männer, ältere Frauen und männliche Jugendliche sofort getötet wurden, verschleppte der IS auch vorpubertäre Jungen, von denen einige einer Gehirnwäsche unterzogen wurden, um als Kindersoldaten zu dienen.

Auf mehreren Kundgebungen wurde auf die Rolle des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan bei der Unterstützung des IS hingewiesen. »Erdogan, Terrorist!« riefen die Teilnehmerinnen.

Nahezu überall hoben Rednerinnen auch die Entwicklung in Sengal nach dem IS-Angriff hervor und verwiesen auf die Selbstverteidigungskräfte, die seither als Konsequenz der Genozidattacke aufgebaut worden waren – darunter auch Frauenverteidigungskräfte mit eigener Führung.

Die kurdische Nachrichtenagentur ANF veröffentlichte am Dienstag Fotos und Videos entsprechender Aktionen in Deutschland, Frankreich, der Schweiz und anderen europäischen Ländern. In Städten außerhalb Deutschlands wurden dabei zum Teil Fahnen von Organisationen gezeigt, die hierzulande kriminalisiert werden – denn an der damaligen Rettung großer Teile der jesidischen Bevölkerung waren maßgeblich Kämpferinnen und Kämpfer der in Deutschland verbotenen Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) beteiligt. (ANF/jW)