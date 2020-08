Incel-Terror? Nie gehört

Carlo Allegri/REUTERS Trauer nach der Attacke eines Incels im kanadischen Toronto, der mit seinem Fahrzeug 2018 überwiegend junge Frauen tötete

Nicht nur im Internet machen »Incels« seit mehreren Jahren von sich reden – mit dem Kofferwort für »involuntary celibate«, zu Deutsch: »unfreiwillig zölibatär« bezeichnen sich Männer, die der Meinung sind, dass Frauen ihnen Sex schulden; und dass es eine Unverschämtheit ist, wenn der nicht geliefert wird. Weltweit gehen bereits mehrere Attentate auf das Konto der bekennenden Frauenhasser, die sich im Netz gegenseitig hochschaukeln. In Deutschland fliegen »Incels« trotz der Debatten um »Hassrede« und Netzwerkdurchsetzungsgesetz (NetzDG) scheinbar weitgehend unter dem Radar der Sicherheitsbehörden – solange sie nicht zusätzlich Teil der organisierten Neonazi- oder Dschihadistenszene sind und sexistische Gewaltphantasien nicht im Zusammenhang mit rassistischer Hetze und Drohungen gegen politisch aktive Frauen äußern.

Statistiken zur deutschen Incel-Szene als solcher gibt es nicht – auch das Bundeskriminalamt (BKA) hat dazu nach eigenen Angaben keine Erkenntnisse. Die Medienschaffenden Isabell Beer und Johannes Musial stellten bei einer kürzlich abgeschlossenen mehrmonatigen Recherche für das Format Y-Kollektiv von Radio Bremen fest, dass sich keine deutsche Sicherheitsbehörde so recht zuständig fühlt – und das trotz konkreter Anschlagsankündigungen von Incels: »Die haben die Zuständigkeiten hin- und hergeschoben«, sagte Beer am Dienstag im Interview mit Deutschlandfunk Nova. »Beim Verfassungsschutz hieß es, man sei für diese Anfrage nicht zuständig. Das Bundeskriminalamt hat gemeint, man hätte keine polizeilichen Erkenntnisse zur deutschen Incel-Szene. Ich habe am Ende der Recherche dann noch zwei Anschlagsankündigungen von ­deutschen Incels ans BKA weitergeleitet. Die Antwort war wieder, man hätte keine polizeilichen Erkenntnisse. Auf die Ankündigungen wurde nicht weiter eingegangen.«

Bereits im vergangenen Jahr hatten die Landtagsfraktionen der Grünen in Bayern und Baden-Württemberg parlamentarische Anfragen zu Erkenntnissen der Sicherheitsbehörden zum »Incel«-Phänomen gestellt. Anlass waren in Bayern dicht aufeinanderfolgende Messerattacken des mehrfach vorbestraften Daniel G. auf drei Frauen am 13. Dezember 2018 in Nürnberg. Nach Einschätzung der Staatsanwaltschaft blieb später im Prozess gegen den Obdachlosen die Frage unbeantwortet, ob sein Motiv Frauenhass war oder der Wunsch, ins Gefängnis zu kommen. Die Antwort der Bayerischen Staatsregierung auf allgemeine Fragen zum »Incel«-Phänomen zeigte aber, dass sich die Sicherheitsbehörden bisher nicht oder kaum mit dieser Form der gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit auseinandergesetzt hatten.

Die Frage »Was gedenkt die Staatsregierung gegen frauenfeindliche Vernetzungen im Internet zu tun?« wurde nur mit dem Hinweis auf einen im Sommer 2018 vorgelegten »Dreistufenplan« zur »Prävention jeder Art von Gewalt« beantwortet. Dabei würden »auch neue Ausprägungen von Gewalt und deren frühzeitige Erkennung und Gegensteuerung« sowie »Formen der digitalen Gewalt« berücksichtigt. Über die Vernetzung der Incel-Bewegung im Internet hatte die Staatsregierung aber »keine Erkenntnisse«.

In Kanada sind die Sicherheitsbehörden hellhöriger, seit im April 2018 der 25jährige IT-Student Alek Minassian bei einer Fahrzeugattacke in Toronto zehn Menschen tötete und 15 weitere verletzte, nachdem er in »sozialen Netzwerken« eine »Incel Rebellion« ausgerufen hatte.

Allerdings lassen nicht alle Incels offene Gewaltbereitschaft erkennen. »Einige sehen die Lösung tatsächlich im Suizid. Manche meinen, ein Amoklauf könnte eine Möglichkeit sein. Andere wollen ihr Aussehen verbessern, zum Beispiel durch Operationen, um ihre Chancen bei Frauen zu verbessern«, so die Journalistin Beer, die sich undercover in einschlägigen Foren bewegt hatte. Etliche Äußerungen von Incels wirken dort aber wie Dschihadismus ohne Religion: »Ein Großteil sagt, man sollte Frauen Rechte entziehen, so dass sie keine Wahl mehr haben. Manche gehen sogar so weit, Frauen wie Ressourcen verteilen zu wollen«, erklärte Beer dem Deutschlandfunk.

Zumindest eint Incels die Überzeugung, sie würden von Frauen und Mädchen nur wegen Äußerlichkeiten abgelehnt – nicht etwa ganz oder teilweise wegen ihres Charakters und änderbarer Verhaltensweisen. Ein Großteil der Incels stellt dabei selbst vergleichsweise hohe Ansprüche an weibliche Normschönheit; einige vergeben dafür auch Noten von eins bis zehn auf der »Fickbarkeitsskala«. Manche Incels machen zudem noch eine »jüdische Weltverschwörung« für Feminismus und »Genderwahn« verantwortlich – auch im Manifest des antisemitischen Attentäters von Halle, Stephan Balliet, fanden sich Hinweise auf extremen Frauenhass.

Nichtweiße Incels deuten laut Beer zum Teil an, sich an Frauen für Rassismuserfahrungen rächen zu wollen. »Er meinte, er werde immer wieder angesehen wie ein Vergewaltiger«, zitierte sie einen.