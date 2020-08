Nachschlag: Grüne Lügen

Britta Pedersen/dpa Auf diesen kalten Krieger ist blind Verlass, wenn es gegen Russland, Iran oder die Hisbollah geht: Der Grünen-Außenpolitiker Omid Nouripour

Der Deutschlandfunk befragt den Grünen-Bundestagsabgeordneten Omid Nouripour zum Libanon. Von einem außenpolitischen Sprecher seiner Fraktion sollte man schließlich erwarten können, dass er sich in der Region auskennt. Was er aber in den wenigen Minuten Redezeit verbreitet, ist ein gerütteltes Maß an Lügen. So behauptet er, die deutschen UN-Ermittler Detlev Mehlis und Gerhard Lehmann genössen in dem Zedernstaat einen »legendären Ruf«, weil sie dafür gesorgt hätten, dass die Mörder des früheren Premierministers Rafik Hariri zur Verantwortung gezogen würden. Das ist falsch. Im Gegenteil endete ihre Arbeit in einem Skandal um manipulierte Zeugenaussagen. Dann stellt Nouripour ein Hilfsangebot Israels an das von einer Wirtschaftskrise und nun auch noch der Explosion im Beiruter Hafen gebeutelte Land als vorbildlich dar. Kein Wort darüber, dass Israel mit seiner aggressiven neokolonialen Politik mit Abstand Hauptfeind Nummer eins des Libanon ist – und nicht die von Nouripour so offen verabscheute Hisbollah. (jt)