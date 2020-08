In ihr liegt etwas Bezwingendes

imago stock&people Wie war das mit der »Scheinsvergessenheit«? Herr Pfaller, übernehmen Sie!

Was eigentlich ist Form? Bei der Gedichtanalyse in der Schule war es ganz einfach. Man schrieb etwas über Inhalt – Natur, Liebe, Großstadt, postmoderne Sprachzerrüttung –, und dann schaute man noch, wie viele Strophen und Verse der Dichter unter Benutzung eines mehr oder weniger umfangreichen Wortschatzes verwendet hatte, und die Aufgabe war erledigt. Nun ahnte man damals schon, dass dies nicht des Rätsels Lösung sein kann. Aber so fing es an. Später konnte man begreifen, worin der Reiz der Gedichte liegt: Sie sagen etwas (Inhalt) auf eine Weise (Form) so, dass man sich nicht vorstellen kann, über Natur, Liebe, Großstadt oder postmoderne Sprachzerrüttung jemals wieder anders zu sprechen. Wenn das gelingt, vergisst man es möglicherweise nie. Und umgekehrt fällt auch das Misslungene auf. Doch könnte man ein allgemeines Gesetz angeben? So funktioniert’s, so nicht? Wohl kaum.

Insoweit ist der Untertitel des neuesten Buches des österreichischen Philosophen Robert Pfaller gut gewählt: »Über die Macht der Form«. Denn es liegt etwas Bezwingendes in der Form. Der Titel »Die blitzenden Waffen« ist dem antiken Rhetoriker Quintilian (ca. 35–96) entlehnt, der behauptete, ein Redner müsse nicht nur mit scharfen, sondern auch blitzenden Waffen kämpfen. Die scharfen sind die Argumente, die sich an die Vernunft richten. Und die blitzenden? Der Witz zum Beispiel, der sich an die Genussfähigkeit wendet. Was Lust bereiten kann, wirkt also überzeugender. Es verwundert nicht, dass Pfaller insbesondere das ­Vokabular der Psychoanalyse bemüht, um das Rätsel der Form aufzuklären. Er beschränkt sich dabei nicht auf Kunstwerke, sondern begreift Form im Hinblick auf die Kultur als solche. So geraten auch Phänomene wie die Mode oder die Höflichkeit in den Blick. An der Höflichkeit zeige sich beispielsweise, dass Form und Inhalt untrennbar sind. Die Gesten können nicht einfach durch andere ersetzt werden, ihre Bedeutung ist nicht austauschbar.

Man könnte sagen, dass die Form etwas zum Erscheinen bringt, das auf keine andere Weise gezeigt werden kann. Sie steht also in keinem beliebigen Verhältnis zu ihrem Inhalt. Das dürfte dann auch der tiefere Grund sein, warum das bloß Gutgemeinte in der Höflichkeit und der Kunst nie ausreichend ist: Es kommt auf die gelungene Entäußerung an. Dem Kultus der Innerlichkeit misstraut Pfaller. Er hält es mit der zu Unrecht geschmähten Oberfläche. Das hat durchaus Tradition im kritischen Denken. Man könnte den Aufsatz »Die Seele und die Formen« des marxistischen Philosophen Georg Lukács nennen, dessen Überlegungen sich dieser Tage bei den Propagandisten des Aufstands vom »Unsichtbaren Komitee« und ihrer Konzeption der Lebensform wiederfinden. Lukács hatte für weltabgewandte Seelenpflege, die heute im Gewand kritischer Erbaulichkeit wiederkehrt, wenig übrig. »Das innere Licht ist die trübste Beleuchtungsart«, notierte er. Mit der Form ist also der Zwang zur Entäußerung verbunden, sie kann nicht rein und unbeleckt bei sich bleiben, muss den Kontakt mit der schmutzigen Außenwelt wagen.

Was Pfaller auf knapp 200 Seiten ausbreitet, sind verstreute Gedanken zum Begriff der Form und seiner Abschaffung in der Gegenwartskultur. Das ist teils ausgesprochen anregend und präzise und teils an der Grenze zur Redundanz. Gelegentlich wiederholt es sich, mancher Gedanke wird trotz dürftiger Substanz länglich erörtert, ein anderer hingegen kaum im Ansatz entwickelt. So wirft Pfaller der Jetztzeit vor, sie sei der »Scheinsvergessenheit« verfallen, in Anspielung auf die »Seinsvergessenheit« des Naziphilosophen Martin Heidegger. Doch bleibt es beim Wortspiel, über den Schein und seine Bedrohung hätte man doch aber gerne mehr erfahren. Ärgerlich ist das insbesonders, weil das, was Pfaller an der Gegenwart auszusetzen hat, nicht unwichtig ist. Die gesellschaftliche Unfähigkeit, überhaupt noch Ambivalenzen zu ertragen und zu verhandeln, schreit ja zum Himmel. Und auch Gewährsleute wie Richard Sennett und Bertolt Brecht sind gut gewählt.

Wissen und Lust, Erkennen und Genießen bilden in der Form ein Bündnis, so Pfaller. Es vollzieht sich etwas, das mit dem umständlichen Begriff der Triangulation bezeichnet wird. Der meint zunächst nicht mehr, als dass es nicht nur die einzelnen gibt, sondern auch etwas zwischen ihnen Vermittelndes – wie beispielsweise in der Höflichkeit. Man muss nicht einmal an sie glauben, um sich ihrer zu bedienen. Man kann das freilich auch lassen, verliert aber damit das Bewusstsein davon, dass es etwas außerhalb der Individuen gibt, was veränderbar wäre. Für Pfaller ist der Verlust dieses Bewusstseins eine Folge neoliberaler Individualisierung. Der Glaube an den einzigen und sein Eigentum ist absolut. Die Postmoderne ist für Pfaller folgerichtig eine Illusionsgläubigkeit, nicht Illusionslosigkeit. In ihr werden die negativen Kulte der Abgrenzung gepflegt, die positiven jedoch vernachlässigt. So würde in der Form bei aller Ambivalenz doch auch ein Moment der Allgemeinheit und der Solidarität mitschwingen, das zu verschwinden droht.