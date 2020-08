Feedback reicht nicht

Wolfgang Kumm/dpa Onlinearbeiter im Großraumbüro, die mit ihrer Bank »N26« nicht immer zufrieden sind (Berlin, 21.2.2018)

Firmenphilosophie und Betriebsklima passen oft nicht zusammen. Wie bei »N26«. Das kryptische Kürzel steht für eine sogenannte Direktbank, die sich auf die Kontoführung per Smartphone spezialisiert hat. Und es steht für eine 1.500köpfige Belegschaft, der bislang ein Betriebsrat fehlt. Das soll sich ändern, engagierte N26-Beschäftigte haben die Initiative ergriffen, die Gewerkschaft Verdi unterstützt sie dabei.

Typisch für IT-affine Jungunternehmer scheinen lockere Reklamesprüche zu sein: »Die Bank, die Du lieben wirst«, prangt in Großbuchstaben auf der Startseite des Webauftritts. Antworten aus dem Pressestab des Unternehmens klingen ganz ähnlich – und gehen bisweilen am Frageinhalt vorbei. Ein Kommunikationsbeispiel: Teile der N26-Belegschaft sind unzufrieden, vor allem mit Stil und Politik des Managements. Dazu wollte jW am Mittwoch mehr erfahren, fragte bei den Onlinebankern nach. »Wir bei N26 sind sehr stolz auf unser Team«, heißt es in der schriftlichen Reaktion. Oder: »Unsere Mitarbei­terinnen und Mitarbeiter kommen aus über 80 Nationen und haben«, als ob man es nicht vermuten würde, »verschiedenste kulturelle und ethnische Hintergründe.« Oder: »Sie (die Beschäftigten, jW) sind die Basis für den Erfolg von N26.«

Wenig konkret fielen gleichfalls die Antworten zur innerbetrieblichen Mitbestimmung aus: Das gesamte Führungsteam von N26 sei sich seiner großen Verantwortung für alle Mitarbeiter bewusst, und viel Zeit werde »in die Schaffung einer positiven Arbeitsatmosphäre investiert«. Nur: Wie sieht es mit der Partizipation der Beschäftigten aus? »Teilhabe von Mitarbeitern sowie offenes Feedback sind ein elementarer Bestandteil unserer täglichen Zusammenarbeit«, steht in der Stellungnahme. Diese Form der Zusammenarbeit sei unabhängig von formalisierten gewählten Betriebsräten möglich. Nicht nur das: Nach der Firmenphilosophie von N26 könne es für alle Beschäftigten »von Vorteil sein«, wenn Mitarbeiterinteressen nicht an »einige wenige Leute«, sprich einen Betriebsrat, delegiert würden. »Sofern unser Team die Feedbackkultur aber anders gestalten möchte«, äußert die Unternehmensspitze jovial, »werden wir dies selbstverständlich respektieren.«

Mit einer bloßen »Feedbackkultur« indes wollen sich gewerkschaftlich Organisierte bei N26 nicht mehr abfinden. Ein Kreis Beschäftigter hat eigens für die Betriebsratsinitiative eine Homepage eingerichtet: www.worker26.com. In einem am Montag veröffentlichten Brief heißt es: »Das Vertrauen in das Management von N26 (…) ist so niedrig wie nie zuvor.« Demnach monieren Beschäftigte das schlechte Betriebsklima und den Umgang mit ihnen. Neben diesen »atmosphärischen Störungen« kritisieren die Initiatoren nach jW-Informationen folgendes: Intransparenz beim Entgelt, zunehmende Arbeitsverdichtung und zahlreiche befristete Arbeitsverträge.

Um seitens der Belegschaft Druck gegenüber dem Management aufzubauen, »kommt der Betriebsrat ins Spiel«, schreiben die Initiatoren. Termine stehen bereits fest: Am 13. und 14. August werden die Wahlvorstände für die »N26 GmbH« und die »N26 Operations GmbH« bestimmt, drei Personen pro Gesellschaft. Die Gremien organisieren in den Folgewochen die Betriebsratswahlen. »Die ersten konkreten Überlegungen für einen Betriebsrat gab es vor gut zwei Monaten«, sagte Kevin Voß, bei Verdi für Banken und die Finanz-IT-Branche zuständig, am Donnerstag gegenüber jW. Der letzte Anstoß für die Initiative sei die Kontroverse um die Entfristung befristeter Arbeitsverträge gewesen, weiß Voß. »Die Beschäftigten sind selbst die treibende Kraft«, hier werde nichts von außen gesteuert, betonte er. Verdi sei bei dem Gründungsprozess eine Art Plattformgeber, biete den rechtlichen und organisatorischen Rahmen für die vorgesehenen Betriebsratswahlen.

Von »Hilfestellung« sprach sogar Lars Müller, N26-Pressesprecher, am Donnerstag gegenüber jW: »Wir werden den jetzt in Gang gekommenen Prozess beobachten und begleiten.« Nein, eine Betriebsratswahl werde das Management nicht torpedieren, versicherte Müller. Das dürfte auch schwierig werden. »Die Initiatoren arbeiten auf allen Kanälen«, berichtete Gewerkschafter Voß, und seien absolut engagiert, kurzum: »Sie wollen ihren Betriebsrat durchsetzen.« Als ersten Schritt. »Aber klar, künftig wird es auch um die Tarifbindung bei N26 gehen«, kündigte Voß an.