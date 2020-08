Modi demonstriert Macht

REUTERS/Adnan Abidi Auch in Indiens Hauptstadt Neu-Delhi wurde die Liveübertragung der Zeremonie verfolgt (Mittwoch)

Indiens Premierminister Narendra Modi hat am Mittwoch mit einer Zeremonie den Grundstein zum Bau eines Hindu-Tempels in der Stadt Ayodhya gelegt. Ort ist das ehemalige Gelände der Babri-Moschee, die 1992 von Hindu-Nationalisten – unter anderem von Mitgliedern von Modis regierender Indischer Volkspartei (BJP) – zerstört worden war. Die Zeremonie fiel auf den Jahrestag der Aufhebung von Artikel 370 der indischen Verfassung. Dieser garantierte bis zum vergangenen Jahr dem mehrheitlich von Muslimen bewohnten Bundesstaat Jammu und Kaschmir weitgehende Autonomierechte.

Bei der Zeremonie pries Modi den hinduistischen Gott Rama, zu dessen Ehren der Tempel gebaut wird, und der Mythologie zufolge an eben jenem Ort geboren worden sein soll. Der Premierminister erklärte laut der Tageszeitung Times of India: »Ramas Geburtsort ist nach Jahrhunderten frei.« Modi fügte hinzu, dass der Bau ein Zeugnis für seine Ideale sei und Indiens Geist der sozialen Harmonie und Leidenschaft bestimme.

Modis Aussagen bei der Tempelgrundsteinlegung entfremden weiter die muslimische Minderheit im Land von der Regierung und spalten die indische Gesellschaft. Das »Harmonieverständnis« der Hindu-Nationalisten zielt auf eine verstärkte Hegemonie der Hindu-Mehrheitsgesellschaft. Muslime und andere Minderheiten im Land haben sich dieser unterzuordnen.

So waren am Mittwoch faschistische Parteien und Organisationen vor Ort, die die Grundsteinlegung feierten: unter anderem die »Nationale Freiwilligenorganisation« (RSS), als deren politischer Flügel die BJP gilt. Die RSS war 1992 an der Zerstörung der Moschee maßgeblich beteiligt.

Längst ist der Streit um die Errichtung des Tempels zu einem Paradebeispiel für die Abkehr von säkularen Idealen und die Entwicklung hin zu einem Hindu-Staat geworden. Der Bau und zusätzlich die Aufhebung von Artikel 370 waren zwei wichtige Wahlversprechen der regierenden BJP. Beide haben das Ziel die Muslime im Land weiter herabzusetzen. Nicht zufällig hat die Regierung die Zeremonie auf den Jahrestag des Entzuges der Autonomierechte von Jammu und Kaschmir gelegt.

Für die Bevölkerung der Region ist es unterdessen ein trauriger Anlass: Seit zwölf Monaten ist die Region Jammu und Kaschmir nun durch die indische Armee abgeriegelt. Die Kommunikation über »soziale Netzwerke« ist schwierig, es gibt häufig Ausgangssperren, und zahlreiche politische Aktivisten stehen nach wie vor unter Hausarrest.

Widerspruch gegen die BJP-Politik gibt es wenig: Die zweite große Partei im Land, der Indische Nationalkongress (INC), steht für die vollständige Kapitulation der traditionellen politischen Klasse vor den Hindu-Nationalisten. Ihre Kongressabgeordnete Priyanka Gandhi, Mitglied des einflussreichen Ghandi-Nehru-Clans, bekundete Unterstützung für die Regierungspolitik: »Mit der Botschaft und Gnade von Gott Rama und (seiner) Mutter Sita wurde die Grundsteinlegung des Tempels (...) zu einem Ereignis der nationalen Einheit, Brüderlichkeit und kultureller Zusammenkunft«, twitterte sie am Mittwoch.

Nur vereinzelt sprechen sich Politiker, wie etwa Vertreter der muslimischen Minderheit, offen gegen den Tempelbau in Ayodhya aus. Zu ihnen gehört der Abgeordnete Asaduddin Owaisi vom Gesamtindischen Rat zur Vereinigung der Muslime (AIMIM). Auf Twitter kritisierte er am Dienstag die Einstellung des oppositionellen INC: »Ich bin froh, dass sie sich nicht mehr verstellen. Es ist in Ordnung, wenn sie sich diese extremistische Ideologie der Hindutva zu eigen machen wollen, aber warum dieses ganze leere Gerede von der Brüderlichkeit? Seien Sie nicht schüchtern, seien Sie bitte stolz auf die Beiträge Ihrer Partei zu der Bewegung, die unsere Babri-Moschee niedergerissen hat.«