Beschäftigte organisieren sich

Peter Kneffel/dpa Das hätte Ex-Wirecard-Vorstandschef Markus Braun vermutlich kaum für möglich gehalten: Beschäftigte wollen Betriebsräte gründen (München, 18.6.2019)

Der in einen milliardenschweren Betrugsskandal verwickelte, insolvente »Zahlungsdienstleister« Wirecard hat eine komplizierte Struktur: Die Muttergesellschaft Wire­card AG betreibt selbst kein operatives Geschäft, sie hat es auf über 40 Tochtergesellschaften übertragen. Laut Jahresbilanz 2018 waren in der Aschheimer Konzernzentrale neben der Muttergesellschaft elf deutsche Töchter ansässig.

Mitte August planen die Angestellten in gleich drei Gesellschaften von Wirecard mit Unterstützung der Gewerkschaft Verdi Betriebsratswahlen abzuhalten. »Wir haben die Unternehmensleitungen aufgefordert, die Beschäftigten umgehend zu Wahlversammlungen einzuladen«, sagte die zuständige Gewerkschaftssekretärin, Tina Scholze, in einer am Donnerstag verbreiteten Mitteilung. Dann sollen bei der Wirecard Bank AG, der Wirecard Service Technologies GmbH und der Wirecard Acceptance Technologies GmbH jeweils Betriebsversammlungen stattfinden, bei denen ein Wahlvorstand gewählt wird. »Dieser wird möglichst schnell Betriebsratswahlen durchführen«, so Scholze.

Der Kniff: Solange die Wirecard-Gesellschaften existieren, können Wahlen zum Betriebsrat abgehalten werden. Bislang hatte keins dieser Unternehmen eine solche Interessenvertretung. »Der Betriebsrat kann dann im Verlauf etwaiger Betriebsschließungen Sozialpläne aufstellen und die Interessen der Beschäftigten vertreten«, erläuterte die Landesfachbereichsleiterin für Finanzdienstleistungen von Verdi-Bayern.

Besondere Solidarität sollen Beschäftigte erfahren, die aus dem Ausland kommen und mit einer sogenannten Blauen Karte bei Wirecard angestellt sind. Viele seien mit ihren Familien in Deutschland und in großer Sorge, wie es für sie weitergeht. »Für diese Beschäftigten ist die Unsicherheit besonders schlimm, da sie durch den Verlust des Arbeitsvisums ihre Aufenthaltsgenehmigungen verlieren und Deutschland verlassen müssen«, so Scholze.

Seit Ende Juni führt der vorläufige Insolvenzverwalter Michael Jaffé die Regie bei Wirecard. Der Anwalt hat bislang jedoch sein Insolvenzgutachten noch nicht fertiggestellt. Es wird eine entscheidende Rolle bei der Frage spielen, welche Wirecard-Tochtergesellschaften fortgeführt werden können und welche abgewickelt werden. (dpa/jW)