NRW-SPD für Scholz als Kanzler

Düsseldorf. Der Vorsitzende der SPD in Nordrhein-Westfalen, Sebastian Hartmann, hat sich für eine zügige Kanzlerkandidatur von Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) ausgesprochen. Eine frühe Entscheidung würde Klarheit schaffen, sagte der Chef des größten SPD-Landesverbands der dpa am Donnerstag in Düsseldorf. »Die Entscheidung der Parteivorsitzenden für Olaf Scholz, die gemeinsame Definition eines Verfahrens und der Entwurf eines Programms würden ein Signal der neuen Einheit der Sozialdemokratie setzen«, betonte er. (dpa/jW)