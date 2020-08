Studie: Mehr Beschäftigte von Insolvenzen betroffen

Halle. In Deutschland sind einer Studie zufolge deutlich mehr Beschäftigte von Unternehmensinsolvenzen betroffen, obwohl die Zahl der Pleiten weiter gesunken ist. Wie aus dem am Donnerstag veröffentlichten »Insolvenztrend« des unternehmernahen Instituts für Wirtschaftsforschung in Halle (IWH) hervorgeht, waren im Juli dreimal so viele Jobs von den gemeldeten Zahlungsschwierigkeiten betroffen wie im Schnitt der ersten drei Monate dieses Jahres. Laut IWH-Forschern liegt das an der steigenden Zahl von Großinsolvenzen. Zeitgleich sank die Zahl der angemeldeten Insolvenzen im Vergleich zum Juni um drei Prozent. (dpa/jW)