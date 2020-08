Beirut unter Schock

Aziz Tahe/REUTERS Eine bei der Explosion in Beirut verletzte Frau sitzt mit ihrem Mann vor ihrem zerstörten Lebensmittelladen (5.8.2020)

Auch am zweiten Tag nach den gewaltigen Detonationen in der libanesischen Hauptstadt Beirut ging die fieberhafte Suche nach Verschütteten weiter. Die Zahl der Verletzten wurde auf über 5.000 nach oben korrigiert. Bis jW-Redaktionsschluss wurden 137 Todesopfer vermeldet, darunter auch eine Angehörige der deutschen Botschaft.

Am Donnerstag wurden neue Details zur Lagerung der nach offiziellen Angaben 2.750 Tonnen Ammoniumnitrat in einer Halle am Hafen bekannt. Laut Behörden hatten Sicherheitskräfte im vergangenen Jahr dort bereits eine Untersuchung durchgeführt. Sie hätten das hochexplosive Material als »gefährlich« eingestuft und gefordert, es unverzüglich zu entfernen. Geschehen sei aber nichts.

Nachdem sein eigener Verteidigungsminister Mark Esper ihm widersprochen hatte, revidierte auch US-Präsident Donald Trump auf einer Pressekonferenz im Weißen Haus seine Aussage vom Vortag, es habe sich bei den Explosionen um einen Anschlag gehandelt. »Niemand« wisse derzeit, was geschehen sei, räumte er ein.

Unterdessen ist die aus aller Welt zugesagte internationale Hilfe angelaufen. So sagte etwa die EU dem Libanon am Donnerstag Nothilfe in Höhe von über 33 Millionen Euro zu, nachdem sie bereits am Mittwoch mehr als hundert speziell ausgebildete Einsatzkräfte und medizinisches Gerät entsandt hatte. Die Möglichkeit weiterer Hilfen ließ Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen explizit offen. Das Deutsche Rote Kreuz erhielt eine Million Euro für Soforthilfe, 50 Mitarbeiter des Technischen Hilfswerks landeten am frühen Morgen in Beirut, gefolgt von einem Erkundungsteam der Bundeswehr. Die WHO brachte 20 Tonnen Hilfsgüter zur Versorgung Verletzter in das Land, und auch internationale Hilfsorganisationen stellten Hunderttausende Euro bereit. Der französische Präsident Emmanuel Macron traf zu einem Besuch in Beirut ein.

Die Welternährungsorganisation, deren Hilfen im Libanon von über einer Million Menschen beansprucht werden müssen, zeigte sich »äußerst besorgt«. Die Ernährungskrise werde sich wegen der Zerstörung zentraler Getreidesilos und des Hafens als des wichtigsten Umschlagsplatzes für Importe deutlich verschärfen. Der Libanon muss 80 bis 85 Prozent der benötigten Lebensmittel einführen. Die Coronapandemie und die US-Sanktionen gegen Syrien, den wichtigsten Handelspartner Beiruts, hatten in den letzten Monaten bereits zu einem Rückgang der Importe geführt. Ein Sprecher der Vereinten Nationen verwies am Mittwoch darauf, dass der Beiruter Hafen auch zum Umschlag von Hilfsgütern für Syrien genutzt wurde. Die »Fähigkeit zur Unterstützung in Syrien« sei »beeinträchtigt«.

Am Donnerstag verschob zudem das im Libanon wegen verschiedener Skandale äußerst umstrittene UN-Sondergericht zum Mord an dem früheren Premierminister Rafik Hariri in Den Haag die auf den heutigen Freitag angesetzte Urteilsverkündung auf den 18. August. Dies geschehe »aus Respekt für die unzähligen Opfer der zerstörerischen Explosion«, hieß es.