»Ohne ein anderes Wirtschaftsmodell nur gekaufte Zeit«

imago images/ZUMA Press Gewerkschaften und Sozialverbände protestieren gegen einen Besuch von Vertretern des IWF (Buenos Aires, 12.2.2020)

Am 3. August einigte sich die argentinische Regierung mit ihren Großgläubigern auf eine Umschuldung sowie einen Teilschuldenerlass, um die Zahlungsunfähigkeit im letzten Moment abzuwenden. Wie bewerten Sie das Ergebnis?

Zwiespältig. Zwar ist der nominale Schuldenschnitt, der hauptsächlich die zu zahlenden Zinsen betrifft, relativ hoch – auf 100 Dollar des aktuellen Werts der Kapitalschulden sollen knapp 55 Dollar gezahlt werden. Die vereinbarten Rückzahlungen entsprechen aber dem gesamten Kapital plus einer Zinsrate von fast vier Prozent, was am heutigen Kapitalmarkt extrem hoch ist. Die argentinische Regierung behauptete außerdem lange, mehr als 45 Dollar auf 100 Dollar Schulden wären für Argentinien untragbar. Die Absicht des Finanzministers Martín Guzmán, die Verhandlungen nur mit moderaten Forderungen zu beginnen, führten zu einer ziemlich schwachen Ausgangsposition und im Endeffekt zu keinem sehr guten Ergebnis.

Rückendeckung erhielt die argentinische Regierung vom Internationalen Währungsfonds, IWF. Bislang hat dieser eher die Rolle eines Inkassobüros der Gläubiger gespielt und verknüpfte seine Kredite mit Auflagen der Privatisierung und des Sozialabbaus.

Der IWF hat tatsächlich aktiv die Position der argentinischen Regierung unterstützt. Die Motive sind jedoch nicht völlig klar. Handelt es sich angesichts der immensen globalen Schuldenkrise um eine tatsächliche Änderung der IWF-Leitlinien? Oder wollten sie im Falle Argentiniens bloß die eigene »Leiche im Keller« verstecken? Der IWF hatte an den argentinischen Staat 2018 den größten Kredit seiner Geschichte vergeben – in Höhe von über 54 Milliarden US-Dollar. Das verstieß nicht nur gegen alle eigenen Regeln, sondern beschleunigte die immense Kapitalflucht aus dem Land und geschah offensichtlich als Anerkennung für die neoliberale Politik der vorherigen Regierung Mauricio Macris, die die großen Fortschritte ihrer Vorgängerregierung durch Privatisierungen, Sozialabbau und exportorientierte Freihandelspolitik zunichte machte. Hinzu kommt: Je besser der Ausgang der Verhandlungen mit den privaten Gläubigern, um so besser ist die Zahlungsfähigkeit Argentiniens gegenüber dem IWF, dessen Kredit auch umgeschuldet werden muss.

Was bedeuten die Ergebnisse für die argentinische Wirtschaft, die sich – ähnlich wie in anderen »Schwellenländern« – in einer der schlimmsten Krisen der Geschichte befindet?

Auch in Argentinien gerät die Coronakrise zum Brandbeschleuniger der seit mehr als zwei Jahren andauernden Rezession. Das Bruttoinlandsprodukt wird laut Prognosen um mehr als 25 Prozent fallen. Die Depression hatte sich schon mit der neoliberalen Politik der vorherigen Regierung dramatisch geäußert: mit einer rasant steigenden Armutsquote, die den traurigen Rekord von 39 Prozent erreicht hat, Kinder noch härter trifft, und einer formellen Arbeitslosigkeit von elf Prozent. Auch eine erneute Deindustrialisierungswelle war Folge der Politik Macris, dessen Regierung zu einer Wirtschaftspolitik zurückkehrte, die ein reines Exportmodell favorisierte. Richtig davon zu verabschieden, scheint sich auch die neue Regierung nicht. Dazu sind die Zwänge zu groß, schnell an Devisen zu kommen. Aber das Akkumulationsmodell der »Eliten« kriselt natürlich auch. Die Ausmaße von Finanzakkumulation, Kapitalflucht und Steuerhinterziehung sind untragbar geworden.

Bedeuten die Verhandlungsergebnisse dann nicht einfach nur einen Aufschub bis zur nächsten Zahlungsunfähigkeit?

Umschuldungen waren so oder so nicht zu vermeiden. Dabei verlieren die Gläubiger nicht. Ihr Profit reduziert sich nur etwas. Die strukturellen Probleme sind dadurch nicht gelöst. Deregulierte Finanzmärkte, asymmetrische Handelsbeziehungen und Spekulationsgeschäfte der »Eliten« bleiben dadurch unberührt. Freihandelsabkommen verhindern gleichzeitig die Produktivkraftentwicklung in unterentwickelten Ländern. Das gerade beschlossene EU-Mercosur-Abkommen ist dafür das beste Beispiel. Ohne Entwicklung der eigenen Industrien bleibt man im Teufelskreis. Die Krise ist keine Folge der Verschuldung, sondern umgekehrt. Wenn man aus diesem Modell nicht aussteigt, ist das tatsächlich nur gekaufte Zeit.