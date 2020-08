Swen Pförtner/dpa Vor der Pandemie: Xu Xin (l.) und Ma Long bei den German Open in Magdeburg (2.2.2020)

Die olympischen Wettbewerbe im Tischtennis sind ausgefallen und die Weltmeisterschaften ebenfalls, doch für den Weltcup der Männer vom 16. bis 18. Oktober in Düsseldorf bestehen weiterhin ­berechtigte Hoffnungen. »Das wäre dann das einzige große Turnier von Weltrang in diesem Jahr. Wir gehen Stand jetzt davon aus, dass es stattfindet«, erklärte Simone Hinz, die Pressesprecherin des Deutschen Tischtennisbundes (DTTB), am Dienstag. Im optimalen Fall könnten sogar Zuschauer live und hautnah in der Halle miterleben, wie sich die besten Tischtennisartisten des Planeten die Plastikbälle um die Ohren hauen. Ein entsprechendes Hygienekonzept werde gerade von der Stadt Düsseldorf erarbeitet. Davon wird die weitere Detailplanung abhängen. Zum Beispiel, wie viele Zuschauer zugelassen werden können, oder wie eventuelle Quarantäneregelungen für die teilnehmenden Spieler aussehen werden.

Der DTTB-Sprecherin zufolge sei das Glas mit Blick auf dieses sportliche Highlight »ganz klar halbvoll, auch wenn kurzfristig noch immer die Absage kommen kann«. Bisher hatte der DTTB im Coronajahr verhältnismäßig Glück: Mit den German Open vom 28. Januar bis 2. Februar in Magdeburg und den Deutschen Meisterschaften vom 29. Februar bis 1. März in Chemnitz fielen zwei der wichtigsten Termine vor die Zeit der coronabedingten Absagen von Großereignissen. Motivierend für die Organisatoren in Düsseldorf wirkt, dass bis dato selbst die Europameisterschaften vom 15. bis 30. September in Warschau nicht abgesagt sind und planmäßig stattfinden sollen.

»Das ist für uns ein sehr wichtiger Fingerzeig. Was die Teilnehmerzahlen betrifft, ist der Weltcup gegen ein großes europäisches Championat nun wirklich ein Klacks«, sagt Simone Hinz. Zum erlesenen Feld der lediglich 16 Herren und der maximal zwei Teilnehmer pro Nation beim Weltcup wird in jedem Fall Lokalmatador Timo Boll gehören. Für den anderen deutschen Weltklassemann Dimitrij Ovtcharov, der sich sportlich nicht qualifiziert hat, haben die Gastgeber beim Weltverband ITTF eine Wildcard beantragt.