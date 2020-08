jW

Werbung für Rassisten

Zu jW vom 1./2.8.: »Sarrazin ist raus«

Glücklicher Sarrazin! Seine Popularität bleibt ihm somit auch weiterhin erhalten, Höchstauflagen für künftige Bücher sind ihm garantiert – dank der unentwegten Werbung durch die SPD. Hätte diese, statt sich seit vielen Jahren immer wieder verbissen an diesem einfachen Parteimitglied abzuarbeiten, rechtzeitig damit begonnen, die für Hartz IV und Rentenraub verantwortlichen verbrecherischen Sozialstaatszerstörer aus ihren Reihen zu entfernen, anstatt mit diesen ebenso unreflektiert wie ungerührt weiter zu »schreiten Seit’ an Seit’«, wäre sie nicht auf das Niveau der mittlerweile fast völligen politischen Bedeutungslosigkeit abgestürzt. Statt dessen hat sie Sarrazin längst zu einer Opferikone stilisiert und eine erhebliche Zahl ihrer einstigen Wähler ins Lager der AfD getrieben, wo diese, maßlos enttäuscht und tief verbittert, wohl auch noch eine Weile verharren werden. Und sollte Sarrazin, wie von ihm bereits angekündigt, den Rechtsweg bis zum Bundesverfassungsgericht ausschöpfen, werden noch Jahre ins Land gehen, in denen ihm ein prominenter Platz in den Mainstreammedien stets gewiss sein wird. (…)

Reinhard Hopp, per E-Mail

Rätselhafter Mord

Zu jW vom 3.8.: »Rücksichtslose Eile«

Der Autor sollte sich vielleicht zur Sommerlektüre am Strand mal den Tatsachenroman »Die blaue Liste« von Wolfgang Schorlau vornehmen. Die der Realität entlehnten Kernpunkte des wie immer gut recherchierten Romans widersprechen nämlich seiner Darstellung: Dem Krimi zufolge war Detlev Rohwedder bereit, für circa 600 Betriebe einer Liste, die auf blaues Papier gedruckt worden war, ein genossenschaftliches Modell zu versuchen, das sich beim österreichischen Gerätewerk Matrei seit Kriegsende bewährt hatte. Die Anregung dazu stammte von Wirtschaftswissenschaftlern aus Innsbruck, die das »Experiment« wissenschaftlich begleiteten und untersuchten – und beim Absturz einer Maschine der Lauda Air in Thailand ums Leben kamen. Angeblich befand sich die »blaue Liste« in Rohwedders Privathaus, war nach seiner Ermordung aber verschwunden. Ich hatte beim Lesen nicht den Eindruck, dass diese Kernbestandteile des Romans der freien Phantasie Schorlaus entstammen (…). Bemerkenswert ist (…), dass nach der Ermordung Rohwedders mit Birgit Breuel eine willfährige Vollstreckerin der »Totalprivatisierungsdoktrin« eingesetzt wurde, der sich Rohwedder anscheinend – entgegen den Aussagen im Artikel – doch entgegengestellt hat … Was somit vielleicht der Grund für seine Ermordung war? Dass die Mörder bis heute nicht gefunden werden konnten, ist ja ein weiteres Mysterium um das »RAF-Phantom« (Titel eines Buches von Gerhard Wisnewski und Wolfgang Landgraeber, wonach die RAF seit den 1980er Jahren de facto nicht mehr existierte und die ihr zugemessenen Attentate in Wahrheit von Geheimdiensten unter »falscher Flagge« durchgeführt wurden; jW).

Bernd Kulawik, Rostock (Onlinekommentar)

Gleiches Recht

Zu jW vom 3.8.: »Preußenadler und ­Regenbogen«

In der Frankenmetropole Nürnberg endete eine Fahrraddemo der sogenannten Critical Mass (CM) gegen die »Coronaregeln« am letzten Freitag im Juli für elf Akteure mit einem Platten, herbeigeführt durch die Polizei, die ihnen die Luft aus den Reifen ließ, weil sie Verkehrsregeln ignoriert hatten. Das ist neu und ungewöhnlich. Aber wer rücksichtslos ist oder rote Ampeln missachtet, der hat auf unseren Straßen nichts verloren. Allerdings muss hier gleiches Recht für alle gelten. Ein Recht, das auch auf die Autofahrer anzuwenden ist. Denn davon sind unvergleichbar mehr Verkehrsgefährder unterwegs. Ich schlage daher vor, dass die Polizei diesen Leuten die Zündkerzen aus dem Auto herausschraubt. Bleifußpiloten kann man anders kaum zur Vernunft bringen. Alte Menschen, Radler, Behinderte und Kinder, also die schwächeren Verkehrsteilnehmer, wären dafür sicher dankbar. Daher sollte das Beispiel Nürnbergs schnell Schule machen. Überall auf der Welt.

Claus Reis, Schwabach/Franken

Das Wichtigste vergessen

Zu jW vom 31.7.: »›Kraftvolles Zeichen gegen ­bürgerliche Umdeutung‹«

Sebastian Woldorf hat in seiner Antwort auf die Frage, ob Engels in Wuppertal heute noch eine Rolle spiele, zu erwähnen vergessen, dass die Stadt Sitz der in den 1970er Jahren von der DKP initiierten Marx-Engels-Stiftung (MES) ist. Die konnte noch am 14. März, wenige Stunden vor dem allgemeinen Lockdown, in Wuppertal eine gut besuchte Tagung zu »Engels, Natur und Ökologie« veranstalten. Sie unterhält gute Beziehungen zum »Historischen Zentrum« der Stadt – in dessen Großem Saal fand zum Beispiel 2018 eine überfüllte MES-Veranstaltung zum 200. Geburtstag von Karl Marx statt. Über ihre Tätigkeit vor Ort wird auch von der örtlichen Presse immer wieder und in der Regel freundlich berichtet. Dass die umfangreichen, zu einem Großteil »Corona« zum Opfer gefallenen Aktivitäten der Stadt aus Anlass des Engels-Jahres 2020, wie Woldorf betont, vor allem dem Stadtmarketing dienen sollten, ist nicht zu bestreiten. Aber es gibt selbst in dem offiziellen oder »offiziösen« Programm nicht wenig, was dazu beiträgt, den Revolutionär Friedrich Engels bekannter zu machen. Und erst recht gilt dies für die beiden Veranstaltungen der MES am Abend des 6. und am 7. November: eine Uraufführung des Weber-Herzog-Musiktheaters, »Lizzy will es wissen« (die irische Arbeiterin Lizzy Burns war Engels’ Lebensgefährtin), und eine ganztägige, gemeinsam mit der Heinz-Jung-Stiftung (Z.) und der Rosa-Luxemburg-Stiftung NRW vorbereitete politisch-wissenschaftliche Konferenz »Friedrich Engels. Aktualität eines Revolutionärs«. Demos zur Erinnerung an Engels – warum auch nicht! Aber ein bisschen »Anstrengung des Begriffs«, an inhaltlicher Auseinandersetzung mit dem Werk des kongenialen Freunds von Karl Marx, sollte schon auch sein …

Hermann Kopp, Wuppertal/Düsseldorf