Monopolist profitiert in der Krise

Patrick Pleul/zb/dpa 80 Cent für den Standardbrief der Post: Konkurrenten halten Portofestsetzung für rechtlich fragwürdig

Die Deutsche Post AG gehört zu den wenigen Konzernen, die auch in der Coronapandemie wachsen: Im zweiten Quartal konnte der früher Staatskonzern bei Umsatz und Gewinn zulegen. Das teilte das Unternehmen am Mittwoch in Bonn mit. Der Umsatz stieg demnach um rund drei Prozent auf knapp 16 Milliarden Euro.

Einen Sprung nach oben machte auch der auf die Aktionäre entfallende Gewinn. Mit 525 Millionen Euro lag der deutlich über dem Ergebnis von 458 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum. Eine neue Prognose und Eckdaten hatte die Post bereits im Juli veröffentlicht. Demnach seien beim Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) die vorläufigen Zahlen leicht übertroffen worden. Der operative Gewinn stieg um fast 19 Prozent auf 912 Millionen Euro.

Die guten Zahlen resultieren auch aus der teilweise marktbeherrschenden Stellung, die das in Bonn ansässige Logistikunternehmen weiterhin besitzt. Dadurch genießt die Post nach Ansicht der Konkurrenten ungerechtfertigte Vorteile, vor allem wegen der Portopreise beim Briefversand. Der Lobbyverband der Paketbranche setzt deshalb nach einer erfolgreichen Klage auf weitere solche Gerichtsurteile.

»Nach dem Urteil kann man davon ausgehen, dass auch das aktuelle Porto rechtswidrig ist«, zitierte die Nachrichtenagentur dpa am Mittwoch den Vorsitzenden des Bundesverbands Paket und Expresslogistik, Marten Bosselmann. »Momentan nutzt die Post das Briefporto dazu, den Paketmarkt quer zu subventionieren.« Das dürfe nicht sein.

Gegen diese vermeintliche Querfinanzierung wehrt sich der Verband mit einer Klage gegen das aktuelle Briefporto, die derzeit am Verwaltungsgericht Köln anhängig ist. Kürzlich hatte das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig einer anderen Klage des Verbandes stattgegeben, die sich gegen eine Portoerhöhung aus dem Jahr 2016 richtete.

Das aktuelle Porto wurde 2019 zuletzt erhöht. Das Gerichtsvotum zu 2016 hat jedoch kaum praktische Konsequenzen, da Kunden der Post sich nicht nachträglich auf zu viel gezahltes Porto berufen können. Im Fall eines Urteils zu den aktuellen Briefgebühren wären die Folgen deutlich größer. So könnte die Bundesnetzagentur den Konzern anhalten, das Briefporto von 80 Cent pro Standardbrief zu senken.

Aufgrund ihrer Monopolstellung ist die Post gesetzlich verpflichtet, Portoerhöhungen von der Netzagentur genehmigen zu lassen. Diese hatte nach Anordnung der Bundesregierung bei der beklagten Erhöhung erstmalig neue Maßstäbe angelegt: Statt die tatsächlichen Kosten und Gewinne des Monopolisten auf dem Heimatmarkt zugrunde zu legen, orientierte man sich an Gewinnmargen vergleichbarer Unternehmen in anderen Staaten. Dies sei nicht durch die Verordnungsermäßigung des Postgesetzes gedeckt, argumentierte das Bundesverwaltungsgericht. (dpa/jW)