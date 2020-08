Karstadt Berlin-Neukölln: Linker Bezirksverband gegen Deal des Senats

In einer Pressemitteilung stellte sich der Bezirksverband Berlin-Neukölln der Partei Die Linke gegen einen Deal des »rot-rot-grünen« Hauptstadtsenats mit dem Unternehmen Signa, Eigentümerin des Karstadt-Hauses am Hermannplatz. Dieses beabsichtigt den Abriss des Gebäudes und verfolgt gigantische Neubaupläne:

»Mit dem ›Letter of Intent‹ haben Michael Müller, Ramona Pop und Klaus Lederer dem Immobilienspekulanten René Benko den roten Teppich ausgerollt«, so Moritz Wittler, Sprecher der Linken Neukölln. »Benko und dem Unternehmen Signa soll im Gegenzug zu einem milliardenschweren Investment praktisch die Gestaltung von drei zentralen Orten dieser Stadt überlassen werden. Die Verabredung widerspricht der Beschlusslage der Partei Die Linke in Berlin und wird allein von Dr. Klaus Lederer verantwortet. Die Linke Neukölln wird sich weiter entschieden gegen den Abriss des Karstadt am Hermannplatz und Signas gigantische Neubaupläne einsetzen«, so Wittler weiter.

»Dass durch den Deal nachhaltig Arbeitsplätze gesichert worden seien, ist eine Nebelkerze. Signa hat kein langfristiges Interesse an einem funktionierenden Warenhaus, sondern ist allein an der Verwertung der Immobilien interessiert. Signa wird auch die nächste Gelegenheit nutzen, um Personal bei Karstadt zu entlassen. Die Arbeitsplätze lassen sich nicht sichern, indem man sich von Signa erpressen lässt«, präzisiert Wittler.

»Dass einige Filialen zunächst weiterbetrieben werden, ist nicht als Entgegenkommen von Signa zu werten. Es handelt sich dabei um Filialen in Innenstadtlagen, die ohnehin profitabel betrieben werden können. Alle weiteren Warenhäuser auf Signas Schließungsliste, auch in der Neuköllner Gropiusstadt, werden dichtgemacht. Der Senat hat für die Beschäftigten kaum etwas erreicht.«

Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi ruft für den heutigen Donnerstag die rund 180 Beschäftigten von Uni-Assist e. V., einem bundesweit tätigen Dienstleister der deutschen Hochschulen mit Sitz in Berlin, zum mittlerweile neunten Warnstreik innerhalb kurzer Zeit auf:

Verdi fordert die Wiederaufnahme der Tarifverhandlungen. Die Verhandlungen waren – noch vor Corona – von Uni-Assist im März 2020 einseitig auf unbestimmte Zeit unterbrochen worden. Das letzte Angebot der Arbeitgeberseite hatte Verdi wegen fehlender Be- und Entfristungsregeln und unzureichenden Überleitungsregeln in den Tarifvertrag der Länder abgelehnt. Darüber hinaus fordert Verdi eine angepasste Jahressonderzahlung für echte Saisonbeschäftigte – eine Gruppe, die in der Saison rund die Hälfte der Belegschaft ausmacht und die nicht von tariflichen Leistungen ausgeschlossen werden darf.

Die Beschäftigten von Uni-Assist e. V. erbringen wichtige Leistungen für die deutschen Hochschulen. Uni-Assist e. V. ist der systemrelevante Dienstleister im Zulassungsverfahren internationaler Bewerberinnen und Bewerber. »Die seit März 2020 andauernde Verhandlungsverweigerung der Arbeitgeberseite gefährdet die Zulassung Zehntausender Bewerberinnen und Bewerber mit ausländischen Zeugnissen an den deutschen Mitgliedshochschulen«, sagte Sylvia Bühler, im Verdi-Bundesvorstand zuständig für Bildung und Wissenschaft. »Die Mitgliedshochschulen haben die Tätigkeit ausgelagert; nun sind sie an der Reihe, einige der härtesten Folgen des Outsourcings im Sinne der Beschäftigten verbindlich zu regeln. Jetzt ist auch der Bund gefordert, zu einer Lösung beizutragen, denn Uni-Assist erfüllt als Player im Rahmen der Internationalisierungsstrategie wichtige bundesweite Aufgaben.«