Kyodo/REUTERS Stilles Gedenken: Das Kenotaph im Friedenspark beinhaltet eine Namensliste der Hunderttausenden von Opfern (Hiroshima, 6.8.2019)

Am 6. August gedenkt die Stadt Hiroshima der Atombombenopfer von 1945. Durch die Detonation, die Brände und die radioaktive Strahlung starben nach Angaben des japanisch-US-amerikanischen Forschungsinstituts »Radiation Effects Research Foundation« zwischen 90.000 und 166.000 Menschen unmittelbar am Angriffstag und in den folgenden vier Monaten. Viele Überlebende leiden bis heute an den gesundheitlichen Folgen. Die offizielle Gedenkzeremonie im Friedenspark mit meist rund 50.000 Gästen und Besuchern – darunter Überlebende der Atombombenexplosion – beginnt morgens um 8.15 Uhr, dem Zeitpunkt der Detonation. Die Schläge der Friedensglocke mahnen den Beginn einer Schweigeminute an, danach fliegen weiße Tauben auf. Verschiedene Würdenträger wie der japanische Premier rufen in ihren Reden vor einem Mahnmal zu mehr Frieden in der Welt auf, Blumenkränze werden niedergelegt. Dieses Jahr wird der Rahmen der Zeremonie jedoch wegen der Coronapandemie kleiner gehalten.

Der 6. August ist auch der Tag, an dem die Hibakusha (überlebende Atombombenopfer) in die Stadt kommen, um von ihren Erfahrungen und Leiden zu erzählen. Später am Abend werden neben dem Friedensdenkmal – der Ruine des Gebäudes der früheren Industrie- und Handelskammer, das als einziges der Druckwelle standhielt – rund 10.000 schwimmende Laternen in den Motoyasu gesetzt. Sie sollen an die vielen Opfer erinnern, die sich wegen der unerträglichen Schmerzen ihrer Brandwunden in den nahen Fluss warfen und darin umkamen.

Doch die Größe und Würde der Zeremonien täuscht – immer weniger gedenken in Japan der Opfer von Hiroshima und Nagasaki. Nicht einmal 30 Prozent der Einheimischen kennen die genauen Tage der Abwürfe. Und auch in der japanischen Politik findet ein Sinneswandel statt. Früher begründete Tokio seine Zurückhaltung in der Militarisierung auch mit den Schrecken des Pazifikkriegs und der Atombombenabwürfe. Doch spätestens seit der verstärkten Aufrüstung durch den jetzigen Premier Shinzo Abe ist die Geschichte von Hiroshima und Nagasaki für das offizielle Japan unbedeutender geworden. Die Atombombenabwürfe bleiben jedoch zentraler Bezugspunkt der japanischen Linken und pazifistischer Bewegungen für ihr Selbstverständnis.

Allen voran kämpft der Japanische Rat gegen Atom- und Wasserstoffbomben (Gensuikyo), der der Kommunistischen Partei nahesteht, für mehr öffentliche Aufmerksamkeit. Zusammen mit anderen Vereinen organisiert er die jeweils in Hiroshima und Nagasaki stattfindende Weltkonferenz. Rund 5.000 Besucher hatten dabei in der Vergangenheit die Möglichkeit, an Symposien, Seminaren und Workshops teilzunehmen. Eingeladen wurden auch Politiker und Aktivisten aus anderen Staaten. In diesem Jahr findet die Konferenz in Form von Webinars statt. Zudem organisierte Gensuikyo bislang traditionell einen Staffelfriedensmarsch durch ganz Japan mit rund 100.000 Teilnehmenden. Die den Sozialdemokraten nahestehenden Vereine und die Hibakusha halten ihre Veranstaltungen ebenfalls zeitgleich in Hiroshima und Nagasaki ab.

Die japanische Antiatombewegung profitiert von einem günstigen Umfeld. Seit das internationale Netzwerk »Abolition 2000« – mit heute über 2.000 Organisationen in über 90 Ländern – 1995 gegründet wurde, sei es auch in der japanischen Öffentlichkeit selbstverständlicher geworden, für die Abschaffung von Atomwaffen einzutreten, erklärte Yayoi Tsuchida, stellvertretende Generalsekretärin bei Gensuikyo, gegenüber jW am 2. August.

Mit der von dem Rat unterstützten internationalen Unterschriftensammlung »Hibakusha Appeal« wurde 2016 eine wichtige Kampagne von Japan aus angestoßen. Darin werden Regierungen weltweit dazu aufgerufen, dem Atomwaffenverbotsvertrag der UNO von 2017 beizutreten. Bis heute sind weltweit mehr als elf Millionen Unterschriften, die meisten aus Japan, zusammengekommen. Doch Abes Regierung weigert sich hartnäckig, den Vertrag zu unterzeichnen, obwohl die Mehrheit der Japaner zusammen mit der Mitte-links-Opposition einen Beitritt befürwortet. Die USA und Japan sind durch einen sogenannten Sicherheitspakt miteinander verbunden, da hat für Abe die Loyalität gegenüber Washington Vorrang. Und unter japanischen Politikern selbst gibt es einige, die den Bau einer eigenen Atombombe propagieren.