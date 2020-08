Lufthansa will Kürzungen vorantreiben

Frankfurt am Main. Der Lufthansa-Konzern verhandelt wieder mit seinen Piloten über Kürzungen. Unmittelbar vor Präsentation der Halbjahreszahlen an diesem Donnerstag konnte das Unternehmen aber keine belastbaren Vereinbarungen mit den einzelnen Gewerkschaften Vereinigung Cockpit, UFO und Verdi vorweisen. Man sei mit allen Organisationen weiterhin im Austausch, sagte eine Sprecherin am Mittwoch in Frankfurt am Main. Lufthansa mit weltweit rund 138.000 Beschäftigten hat nach dem Ausbruch der Coronapandemie erklärt, der »Personalüberhang« belaufe sich weltweit auf rund 22.000 Vollzeitstellen, von denen rund 11.000 auf Deutschland entfielen. (dpa/jW)