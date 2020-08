Erinnern und mahnen

imago images/Eibner Im Rahmen der Gedenkfeier am Sonntag niedergelegte Kränze im ehemaligen Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau

Es war das erste Mal, dass Vertreter der Sinti und Roma – der größten ethnischen Minderheit in Europa, gemeinsam mit protestantischen und jüdischen Vertretern im ehemaligen Vernichtungslager Auschwitz der von den Nazis Ermordeten gedacht haben. Der Vorsitzende des Zentralrats Deutscher Sinti und Roma, Romani Rose, legte am Sonntag zusammen mit dem Ratsvorsitzenden der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), Heinrich Bedford-Strohm, und dem Präsidenten des Zentralrats der Juden in Deutschland, Josef Schuster, Kränze nieder. Sie gemahnten dabei sowohl an den Völkermord an mehr als 500.000 europäischen Sinti und Roma durch die Nazis wie auch an die Ermordung von rund sechs Millionen europäischen Juden.

Anlass war der Entschluss des Europäischen Parlaments im Jahr 2015, den 2. August zum Europäischen Holocaust-Gedenktag für Sinti und Roma zu erklären. Damit soll seitdem an alle in den von den Nazis besetzen Gebieten Europas ermordeten Angehörigen dieser Volksgruppe erinnert werden. Im Jahr 1944 hatten SS-Truppen in der Nacht vom 2. zum 3. August die letzten 4.300 noch lebenden Sinti und Roma des sogenannten Zigeunerlagers in den Gaskammern von Auschwitz-Birkenau ermordet. Mit Blick auf anhaltende Diskriminierung und Antiziganismus bezeichnete Rose den 2. August in einer am Tag der Gedenkveranstaltung durch die EKD veröffentlichten Videobotschaft als einen symbolischen Tag, »weil er nach außen widerspiegeln soll, was Sinti, Roma und Juden in ihrer Geschichte in Deutschland, aber auch in anderen Ländern Europas immer aufs neue erfahren haben«.

Rose und auch der Präsident der polnischen Roma-Vereinigung, Roman Kwiatkowski, verwiesen in ihren auf der offiziellen Internetseite zum Gedenktag dokumentierten Reden darauf, dass sich ihr Blick auch auf die Gegenwart und Zukunft richte. So lehre Kwiatkowski zufolge die Geschichte, »dass der Faschismus – obwohl er mit Krieg verbunden ist – in Friedenszeiten an Macht gewinnt«. Diese Bedrohung solle weder überschätzt noch unterschätzt oder gar ignoriert werden. Rose mahnte in seiner Rede, dass es die Verpflichtung »von uns allen« sei, »der Unmenschlichkeit durch Nationalisten mit ihren Hassparolen, die sie in vielen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens vor allen Dingen in den Sozialen Netzwerken verbreiten«, nicht zuzulassen. »Wir dürfen den Rechtsterrorismus nicht als Patriotismus verstehen«, sagte Rose gegenüber dem ZDF am Sonntag.

Vor dem Hintergrund der Coronapandemie fand auch eine virtuelle Gedenkveranstaltung statt, die auf der offiziellen Internetseite www.roma-sinti-holocaust-memorial-day.eu dokumentiert ist. Dort kommen neben Vertretern von Organisationen auch Überlebende zu Wort, darunter die heute 96 Jahre alte Sintiza Zilli Schmidt, die bis 1939 mit ihrer Familie in Ingolstadt lebte. Sie erzählt davon, wie sie mit ihrer Familie vor den Nazis fliehen musste, aber schließlich 1940 in Lorraine von der Gestapo verhaftet wurde. Nach und nach sei ihre gesamte Familie ins Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau verschleppt und am 2. August 1944 mit Giftgas ermordet worden. Zilli Schmidt wurde zuvor ins KZ Ravensbrück verbracht.

Neben der Rede von Schmidt und denen anderer Überlebender, darunter die Äußerungen eines ehemaligen Soldaten der Roten Armee, ist auch die Ansprache der Würzburger Sintiza Rita Prigmore dokumentiert. Darin schildert die im März 1943 Geborene, wie ihre gesamte Familie verhaftet worden war. Die Gestapo hatte Prigmore und ihre Zwillingsschwester der Mutter weggenommen. An den Mädchen seien demnach verbrecherische Experimente durchgeführt worden, um die Farbe ihrer Augen künstlich zu verändern. Rita Prigmore überlebte, ihre Schwester starb jedoch infolge der »Menschenversuche«.

»Ich habe Angst, dass sich alles, was ich erlebt habe, wiederholen wird«, sagte Zilli Schmidt. Sie sehe, »wie Menschen heute aufgrund ihrer ethnischen Herkunft wieder ausgeschlossen und verfolgt werden«. Rita Prigmore rief dazu auf, täglich gemeinsam gegen Rassismus, Hass und Ungerechtigkeit in der Welt aufzustehen.