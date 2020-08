Attacke auf Golan

Ariel Schalit/AP/dpa Israelische Soldaten während eines Manövers auf den besetzten Golanhöhen am 4. August

Am späten Montag abend hat die israelische Luftwaffe erneut Ziele in der syrischen Provinz Kuneitra auf den Golanhöhen angegriffen. In Syrien ging zu diesem Zeitpunkt das islamische Opferfest zu Ende.

Das israelische Militär (IDF) erklärte, es habe sich dabei um eine Reaktion auf einen vereitelten Sprengstoffanschlag gehandelt. IDF-Sprecher Jonathan Conricus sagte, dabei seien vier bewaffnete Männer eliminiert worden. Sie hätten versucht, Sprengsätze am Sicherheitszaun zwischen Syrien und den von Israel besetzten Golanhöhen anzubringen. Gezeigt wurden dazu nächtliche Aufnahmen von Überwachungskameras, auf denen schemenhaft mindestens eine schwarzgekleidete Person zu erkennen ist. Nach Darstellung des Nachrichtenportals Ynet hätten sich die vier Personen vom Grenzzaun wegbewegt, dann seien sie »in einer großen Explosion« verschwunden.

Ministerpräsident Benjamin Netanjahu, der aktuell innenpolitisch schwer unter Druck steht, sagte am Montag, Israel habe an der syrischen Frontlinie einen Sabotageanschlag verhindert. Das Land werde weiterhin »allen Schaden zufügen«, die versuchten, ihm zu schaden, so Netanjahu vor Mitgliedern seiner Likud-Partei.

Für den Vorfall machte IDF-Sprecher Conricus die syrische Regierung verantwortlich. Zur Vergeltung für den geplanten Angriff habe die israelische Luftwaffe syrische Militärstellungen in der Provinz Kuneitra angegriffen. Conricus sprach von Angriffen auf Beobachtungsposten, Aufklärungssysteme, Luftabwehrgeschütze der Artillerie, auf Kommando- und Kontrollsysteme der syrischen Streitkräfte.

Die syrische Armee bestätigte, dass israelische Hubschrauber und Kampfjets Stützpunkte bei Kuneitra angegriffen hätten. Dabei sei »Materialschaden« entstanden, wurde ein namentlich nicht genannter Militärsprecher von der syrischen Nachrichtenagentur SANA zitiert. Der Angriff soll sich demnach um 22.40 Uhr am Montag abend ereignet haben. Die syrische Luftabwehr habe etliche Raketen abgefangen.

Die in Großbritannien ansässige oppositionsnahe »Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte« erklärte darüber hinaus, Israel habe auch Stellungen im Osten Syriens bei Al-Bukamal, dem Grenzübergang zum Irak, bombardiert. Sollte dies zutreffen, stellt sich die Frage, ob es sich um Drohnen- oder Kampfjetangriffe gehandelt hat und von wo aus sie ausgeführt wurden. Bei früheren Attacken im syrisch-irakischen Grenzgebiet hatte Israel nach Angaben der russischen Armeeaufklärung jordanischen Luftraum überflogen. Bei anderen Angriffen waren israelische bewaffnete Drohnen offenbar von US-Stützpunkten im Nordosten Syriens aufgestiegen. In Jordanien ist ein Kontingent der deutschen Bundeswehr stationiert, angeblich, um die syrisch-irakisch-jordanische Grenze vor Angriffen der Dschihadistenmiliz »Islamischer Staat« zu schützen.

Nach dem Tod eines Hisbollah-Angehörigen bei israelischen Luftangriffen auf Damaskus am 20. Juli, befinden sich die israelischen Streitkräfte im höchsten Alarmzustand. Die Hisbollah hat Vergeltung angekündigt, ließ allerdings Zeitpunkt und Art offen. Vor wenigen Tagen erst hatte die israelische Armee bei den Schebaa-Farmen im Norden der besetzten Golanhöhen das Feuer auf einen Ort im Südlibanon eröffnet, weil dort angeblich Hisbollah-Kämpfer versucht hätten, den Sicherheitszaun zu überwinden. Die Hisbollah dementierte die Darstellung und erklärte, »an den Geschehnissen nicht beteiligt« gewesen zu sein. Israel »kämpft gegen die Geister des Widerstandes«, hieß es in libanesischen Zeitungen.

Beirut hatte gegen den israelischen Angriff auf libanesisches Territorium damals Beschwerde beim UN-Sicherheitsrat eingereicht. Unzählige weitere Klagen des Zedernstaates über ähnliche Aktionen sowie die Nutzung libanesischen Luftraums für Attacken auf Syrien, über israelische Kampfboote in den eigenen Gewässern oder das fortgesetzte Überfliegen des Landes durch israelische Spionagedrohnen waren in den vergangenen Jahren ohne Konsequenz geblieben.