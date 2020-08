Ressourcen sichern

Rebecca Blackwell/AP/dpa Notunterkünfte, so weit das Auge reicht: Lager am Flughafen Mpoko in der Hauptstadt Bangui (4.1.2014)

Am 9. August startet das neue, über zwei Jahre laufende Trainingsprogramm der Europäischen Union für Einsatzkräfte in der Zentralafrikanischen Republik. Damit soll die eigens eingerichtete, aus Gendarmerie und Militär gebildete Sondereinheit trainiert und beraten werden. Ziel sei es, die lokalen Behörden in die Lage zu versetzen, »die derzeitigen Sicherheitsherausforderungen im Land besser zu bewältigen«, teilte der Rat der EU am vergangenen Donnerstag mit. Der portugiesische Oberst Paulo Soares soll die EU-Truppe neben der 2016 begonnenen EU-Trainingsmission EUTM RCA leiten. Ebenfalls vor Ort sind rund 13.000 Uniformierte im Rahmen des UN-Einsatzes Minusca.

Sollte sie nicht um weitere zwei Jahre verlängert werden – am 27. Dezember sind Präsidentschaftswahlen angesetzt –, läuft die EUTM RCA am 19. September aus. Neben Minusca mischt auch die EU bei der Vorbereitung der Abstimmung mit: Für den ersten Teil des Jahresaktionsprogramms sind bereits 15,5 Millionen Euro aus dem sogenannten Europäischen Entwicklungsfonds EEF vorgesehen, in etwa soviel, wie EUTM RCA pro Jahr verschlingt. Damit sollen die »organisatorischen, technischen, finanziellen und operativen Kapazitäten der wichtigsten nationalen Akteure, die am Wahlprozess beteiligt sind, gestärkt werden«. Die darunter fallende Einrichtung eines IT-gestützten Wahlregisters muss sich jedoch notwendigerweise auf die wenigen »befriedeten Gebiete« beschränken. Die »Sicherstellung der Bürgerbeteiligung zur Wahl« erscheint so als eine blumige Umschreibung der Finanzierung militärischer Operationen.

Die ressourcenreiche Zentralafrikanische Republik wird auch nach dem achten, im Februar 2019 zwischen Regierung und Aufständischen geschlossenen Friedensabkommen in großen Teilen von bewaffneten Gruppierungen kontrolliert. Private Sicherheitsdienste sorgen für die reibungslose Ausbeutung der Gold- und Diamantvorkommen. Wegen der Bürgerkriegsaktionen zwischen Regierungstruppen und Milizen oder Kämpfen zwischen christlichen und muslimischen Milizen, wegen dschihadistisch motivierten Terrors oder von kriminellen Banden verübten Überfälle leben derzeit knapp 700.000 der 4,6 Millionen Einwohner des Landes als Binnenvertriebene, sind zumeist in Lagern untergebracht. In die Nachbarländer mussten nach jüngsten Angaben des UN-Flüchtlingshilfswerks mehr als 620.000 Menschen fliehen.

Der 2014 von der EU geschaffene und bis Ende 2020 verlängerte »Treuhandfonds für die Zentralafrikanische Republik« soll zwar mit 26 Millionen Euro die Landwirtschaft fördern. Verglichen mit den 25 Millionen Euro zur Finanzierung des Kraftstoffverbrauchs der EU-Trainingsmission vor Ort, über den das Portal »German Trade and Invest« am 22. Juli berichtete, ist das der sprichwörtliche Tropfen auf den heißen Stein. Die Republik hält auf dem Human Development Index Position 188 von 189 Ländern.

Der seit 2016 regierende Präsident Faustin-Archange Touadéra kandidiert für eine zweite Amtszeit. Er löste damals die Übergangspräsidentin Catherine Samba-Panza ab, nachdem der erste muslimische Staatschef in dem mehrheitlich christlichen Land, Michel Djotodia, zurückgetreten war. Der Rebellenführer hatte 2013 Präsident François Bozizé gestürzt und ins Exil getrieben. Der Politiker, der das Land dem chinesischen Einfluss öffnen wollte, ist mit großem Spektakel zurückgekehrt und macht ebenfalls seine Ansprüche auf das höchste Amt geltend. Auch Djotodia und Samba-Panza kreisen weiter im Wahlkarussell.

Aber gleichgültig, wer als neuer Präsident gewählt wird, die neoliberalen französisch-deutschen Interessen im Hinterkopf, werden allenfalls Klientel und Clan bedient. Ein Aufstand der Bevölkerung wie gegenwärtig in Mali ist vorerst nicht zu erwarten.