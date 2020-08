Spiel mit Existenzen

Boris Roessler/dpa Leere Schalter, kaum Passagiere – Flughafen-Beschäftigten droht Jobverlust (Frankfurt am Main, 11.5.2020)

Viel hat sich an der Drehscheibe in Frankfurt am Main im ersten halben Jahr nicht bewegt. Coronabedingt blieb das Gros der Flieger am Boden. Der Flughafenbetreiber Fraport klagt über tiefrote Zahlen und kündigt ein Streichkonzert an.

Das Zahlenwerk der Halbjahresbilanz im einzelnen: Der Umsatz brach um knapp 50 Prozent auf rund 910 Millionen Euro ein, das Konzernergebnis lag bei einem Minus von etwa 231 Millionen Euro. Zahlen, die nicht von ungefähr kommen. Nach Fraport-Angaben vom Dienstag verringerte sich das Passagieraufkommen im zweiten Quartal (April bis Juni) im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 94,4 Prozent.

Um die ökonomisch dramatische Zeit zu überbrücken, hat sich Fraport gut 2,1 Milliarden Euro zum Teil über Anleihen besorgt. Derzeit könne das Unternehmen insgesamt auf drei Milliarden Euro an liquiden Mitteln zurückgreifen. Damit sei die Zahlungsfähigkeit mindestens bis Jahresende abgesichert, teilte Fraport mit. Der Vorstandsvorsitzende Stefan Schulte wirkt sogar zweckoptimistisch: »Wir haben den Tiefpunkt überschritten, allerdings erholen sich die Passagierzahlen zu langsam«, wird er in der Konzernmitteilung zitiert. Er rechne ab 2023 mit einem »langfristigen, moderaten Wachstum« des Flugverkehrs.

Dennoch: Akut ist die Situation vor allem für die Belegschaft. Von den etwa 22.000 Fraport-Beschäftigten am Frankfurter Standort waren dem Konzern zufolge im zweiten Quartal mehr als 16.000 in Kurzarbeit. Die damit verbundenen »Kostensenkungen« reichen mittelfristig nicht aus, meinte Schulte und spielte auf die bereits vor Wochen angekündigten Stellenstreichungen an. Bis zu 4.000 Arbeitsplätze sollen vernichtet werden. Nach Konzernlogik funktioniert das so: Fluktuation, Verzicht auf Neueinstellungen und »sozialverträglicher Abbau des Personalüberhangs«. Das ist nicht alles: »Inwieweit auch betriebsbedingte Kündigungen erforderlich werden«, so Schulte, »hängt von der Umsetzung der sozialverträglichen Maßnahmen ab.« Eine kaum versteckte Drohung.

Bislang scheint die Kommunikation mit der Belegschaft und ihren Vertretern eher informell zu sein. »Ja, Gespräche mit dem Betriebsrat laufen«, bestätigte Dana Selin Kröll aus der Fraport-Pressestelle am Dienstag gegenüber jW. Offizielle gebe es aber noch nicht. »Klar, die Beschäftigen machen sich Gedanken, werden unsererseits auf dem Laufenden gehalten«, sagte Kröll. Und so, als ob der Konzern besänftigen wollte, legte Kröll nach: »Entschieden ist noch nichts.«

Beruhigend ist das nicht, findet Hakan Bölükmese, stellvertretender Konzernbetriebsratsvorsitzender bei Fraport – im jW-Gespräch am Dienstag sagte er: »Viele Beschäftigte ahnen, dass das erst der Anfang ist.« Die Kurzarbeiterregelung mildere die prekäre Lebenssituation der Kollegen, vorerst. Aber mit jedem weiteren Tag steige die Angst vor dem Jobverlust. Deshalb sei es um so wichtiger, betonte Bölükmese, bis Ende des Jahres mit der Unternehmerseite bestenfalls »einvernehmliche Lösungen«, die in der Belegschaft breit akzeptiert werden, zu finden.

Das Vorpreschen von Fraport vor dem offiziellen Verhandlungsstart kritisierte Christoph Miemietz, Gewerkschaftssekretär vom Verdi-Flughafenbüro, am Dienstag auf jW-Nachfrage: »Das motiviert unsere Kollegen nicht, wenn betriebsbedingte Kündigungen ins Spiel gebracht werden.« Der Erhalt der Arbeitsplätze stehe an erster Stelle, machte Miemietz klar. Auf der Streichliste dürften zuallererst Beschäftigte der Fraport-Töchter »Fraground« und »Fraport Security« mit befristeten Arbeitsverträgen stehen. Betriebsrat Bölükmese mahnt: »Es geht um Tausende Existenzen, allein hier in Frankfurt.«