Knackpunkt Gefangene

Rahmat Gul/AP Photo/dpa Inhaftierte Taliban in Dschalalabad am Montag nach dem Befreiungsversuch des »Islamischen Staats in Afghanistan«

In Afghanistan sind die Verhandlungen über einen Gefangenenaustausch, die am 1. April begonnen hatten, ins Stocken geraten. Praktisch ist dieser Austausch, der die Freilassung von 5.000 Gefangenen der Regierung in Kabul und 1.000 Gefangenen der Taliban vorsieht, schon weitgehend durchgeführt. Die Regierung hat nach unterschiedlichen Aussagen 4.500 bzw. 4.600 gefangene Aufständische entlassen, und die Taliban haben ihren Teil des Deals ebenfalls erfüllt. Gestritten wird jetzt um nach unterschiedlichen Aussagen 400 bzw. 500 inhaftierte Taliban, deren Entlassung die Regierung mit der Begründung verweigert, dass deren Verbrechen zu schwerwiegend seien. Mehrere von ihnen sind zum Tode verurteilt. Aus Sicht der Aufständischen ist aber gerade die Befreiung dieser Häftlinge besonders wichtig, weil es sich um führende Mitglieder oder um die Organisatoren besonders effektiver Angriffe und Anschläge handelt.

Solange die Frage des Gefangenenaustauschs für sie nicht zufriedenstellend gelöst ist, sind die Taliban nicht bereit, in allgemeine Verhandlungen mit der Regierung über die Zukunft des Landes – wie etwa die Teilung der Staatsmacht, den Umgang mit der Verfassung, die Stellung des Islam in der Gesellschaft, die »Frauenfrage«, das Schulsystem oder künftige Wahlen – einzutreten. Kabul hat versucht, den Streit durch die Entlassung von 300 oder 400 anderen Gefangenen zu entschärfen, die nicht auf der Liste der Taliban-Führung stehen, konnte mit diesem Trick aber nur in den internationalen Mainstreammedien punkten.

Reuters berichtete am Freitag unter Berufung auf anonyme Quellen, die US-Regierung habe vorgeschlagenen, die umstrittenen 400 oder 500 Gefangenen zwar aus der Haft zu entlassen, aber sie unter einen gemeinsam von Regierung und Taliban überwachten Hausarrest zu stellen. Ob ein solcher Vorschlag überhaupt gemacht wurde, ist ungewiss. Jedenfalls ist unwahrscheinlich, dass die Aufständischen sich darauf einlassen würden. Dabei spielt eine wesentliche Rolle, dass die Taliban aufgrund ihrer militärischen Stärke nicht wirklich an allgemeinen Verhandlungen mit der Regierung interessiert sind, sondern diesen nur zugestimmt haben, weil die USA davon den Abzug ihrer Truppen abhängig machen.

Am Sonntag erklärte Präsident Aschraf Ghani in einer Ansprache anlässlich des islamischen Opferfestes, die Verfassung und die Strafgesetze Afghanistans gäben ihm nicht das Recht, über die Freilassung der umstritten 400 oder 500 Gefangenen zu entscheiden. Er werde daher eine Loja Dschirga, eine traditionelle Versammlung von Stammesführern und gesellschaftlichen Persönlichkeiten ohne demokratische und transparente Strukturen, zur Klärung dieser Frage einberufen. Diese soll voraussichtlich am Freitag, vielleicht sogar schon etwas früher, stattfinden.

Die Aufständischen hatten am vergangenen Freitag zu Beginn des Opferfestes einseitig eine dreitägige Waffenruhe verkündet, der sich die Regierung dann anschloss. Tatsächlich kam es in dieser Zeit nur zu geringfügigen Verstößen von beiden Seiten, aber nicht zu größeren Kampfhandlungen. Gestört wurde die Waffenruhe lediglich am Sonntag durch einen gut organisierten Angriff auf ein Gefängnis in Dschalalabad, der Hauptstadt der Provinz Nangarhar im Nordosten des Landes. Die Kämpfe mit mehreren Bewaffneten, die nach einem Selbstmordanschlag in das Gefängnis eingedrungen waren, dauerten bis in den Montag hinein an. Hauptziel war offenbar, möglichst vielen Häftlingen, darunter auch Mitgliedern der Taliban, die Flucht zu ermöglichen. Inwieweit das gelungen ist, war am Dienstag ebenso unklar wie die Gesamtzahl der Menschen, die bei den Schusswechseln getötet oder verletzt wurden.

Nachdem die Taliban sofort erklärt hatten, sie stünden mit dieser Aktion in keinerlei Zusammenhang, beanspruchte später der afghanische Ableger der internationalen Terrororganisation »Islamischer Staat« (IS) den Angriff für sich. Der IS, der in Teilen des Landes sehr aktiv ist, verfolgt mit seinen Aktivitäten zwei Hauptziele: Erstens soll verhindert werden, dass es zur Institutionalisierung politischer Verhandlungen zwischen den Taliban und der Regierung kommt. Zweitens soll »radikalen« Teilen der Taliban, denen die Kooperation mit den USA und die ersten Gespräche mit der Regierung missfallen, ein Anreiz zur Abspaltung und letztlich zum Anschluss an den IS geboten werden.

Das ist ein Faktor, den die Führung der Taliban berücksichtigen muss, wenn abgewogen wird, ob man – über das konkrete Thema des Gefangenenaustausches und kurzzeitiger Waffenstillstandsvereinbarungen hinaus – allgemeine Verhandlungen mit der Regierung aufnehmen will. Bisher ist man zu diesem Punkt noch gar nicht vorgedrungen, und einer Einigung stehen gewaltige Hindernisse entgegen. Zwar sind die Taliban 19 Jahre nach ihrem Sturz durch den NATO-Angriff auf das Land nicht mehr dieselben, die sie damals waren. Verändert hat sich unter anderem auch ihre Haltung zur »Frauenfrage« und zur Teilnahme von Mädchen an der Schulbildung – aber sicher nicht in dem Ausmaß, wie es progressive Teile der afghanischen Gesellschaft als Voraussetzung für eine Beteiligung der Taliban an der Macht fordern.