Reif für die Insel

EPA/JUAN CARLOS HIDALGO / POOL/NO SALES; Pixabay; Montage: jW Palmen statt Gerichtssaal: Juan Carlos I. hat sich laut Medienberichten in die Dominikanische Republik davongemacht

Gegner der Monarchie in Spanien sehen mit Hoffnung auf die Krise der Krone, deren Herrschaft der Diktator Francisco Franco (1939–1975) dem Land wieder aufgezwungen hatte. Vorläufiger Höhepunkt: Am Montag abend gelangte ein Brief des ehemaligen Königs Juan Carlos I. an seinen Sohn und Nachfolger Felipe VI. an die Öffentlichkeit. Darin heißt es, er wolle sich »aufgrund des öffentlichen Widerhalls, den bestimmte Ereignisse aus meinem Privatleben in der Vergangenheit derzeit hervorrufen«, ins Ausland absetzen. Am Dienstag berichteten mehrere Tageszeitungen, Juan Carlos halte sich in der Dominikanischen Republik auf.

Sein Anwalt erklärte indes, Juan Carlos werde von dort aus weiter mit der Justiz kooperieren. Denn die zitierten »Ereignisse« beziehen sich auf handfeste Skandale. So ermittelt die spanische Staatsanwaltschaft wegen der Rolle des 82jährigen in einer mutmaßlichen Korruptionsaffäre. Demnach soll der Monarch für die Vergabe eines milliardenschweren Auftrags zum Bau der Hochgeschwindigkeitsstrecke zwischen Mekka und Medina in Saudi-Arabien an das spanische Bahnunternehmen Renfe Schmiergelder in Millionenhöhe kassiert haben. Allerdings könnte der Exkönig Glück haben, darf er in Spanien doch nur für Straftaten belangt werden, die nach seiner Abdankung 2014 begangen wurden.

Da die Gelder über ein Schweizer Konto geflossen sein sollen, ermittelt in dem Fall auch die Staatsanwaltschaft der Eidgenossenschaft. The Telegraph berichtete Mitte März, Juan Carlos habe 2008 eine Stiftung unter dem Namen Lucum in Panama gegründet, über deren Bankkonto in der Schweiz 65 Millionen Euro vom damaligen saudischen König Abdulasis Al Saud gingen.

Felipe VI. lassen die Vorwürfe gegen seinen Vater anscheinend sowieso kalt. Statt Kritik zollte er seinem Vorgänger »Respekt« und zeigte »Dankbarkeit« – wohl in erster Linie für das Überlassen des bestens bezahlten Jobs auf Lebenszeit. War der Reichtum der Krone nach dem Tod Francos 1975, in dessen Folge Juan Carlos wie vom ehemaligen Diktator gewünscht zum König proklamiert wurde, noch recht überschaubar, zählt der Monarch mittlerweile wieder zu den reichsten Männern Spaniens.

Ministerpräsident Pedro Sánchez vom sozialdemokratischen PSOE erklärte, er habe »Respekt« vor der Entscheidung von Juan Carlos. Der Juniorpartner in der Madrider Koalitionsregierung sieht das anders: Auf Twitter schrieb Vizepremier, Pablo Iglesias vom Linksbündnis »Unidas Podemos«: »Wenn er die Bevölkerung und die spanische Demokratie respektiert, sollte sich Juan Carlos I. für seine Taten in Spanien und vor seinem Volk verantworten.« Auch seine Parteikollegin, Gleichstellungsministerin Irene Montero, versicherte am Dienstag in einem Interview mit dem Radiosender Cadena SER: »Die Flucht des Königs verhilft der Institution Monarchie nicht gerade zu mehr Würde.«

Auch wenn das spanische Institut »Centro de Investigaciones Sociológicas« seit 2015 nicht mehr die Beliebtheit der Krone in der Bevölkerung ermittelt, dürfte diese in den vergangenen Jahren kaum gestiegen sein. Seit 2011 sprach sich nicht einmal die Hälfte der Spanier für die Monarchie aus. Mehrere von Privatinstituten durchgeführte Umfragen zeigen den Wunsch eines Großteils der Menschen nach einer Republik an. Zuletzt brachten diesen im Juli in Madrid Hunderte zum Ausdruck, die unter dem Motto »Gegen die korrupte Monarchie, für die Republik des Volkes« auf die Straße gingen.