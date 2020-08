Doppelt hält besser

imago/PanoramiC Gut abgesichert: Der französische Radfahrer Thomas Boudat (l.) und sein Trainer Benoît Genauzeau bei den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro 2016

Unter normalen Umständen würde die Welt noch bis zum kommenden Sonntag gebannt auf die sportlichen Wettbewerbe bei den Olympischen Sommerspielen in Tokio schauen. Ein Ereignis, das nicht nur neue Medaillengewinner hervorgebracht, sondern auch den internationalen Austausch über verschiedene Formen der beruflich-sportlichen Förderung ermöglicht hätte. Manch ein Deutscher hätte dabei wohl etwas neidisch auf die Athletinnen und Athleten im französischen Trikot geblickt, die dank des Projektes »duale Karriere« nicht nur gut vorbereitet an den Start gehen, sondern auch einen Berufsabschluss in der Tasche haben.

Dieses Modell wurde im Verbund mit der französischen Wirtschaft entwickelt. Insgesamt 143 Teilnehmer der Olympischen Spiele und Paralympics von Rio de Janeiro, darunter 38 Medaillengewinner von 2016, sollten in den Jahren bis zu den nächsten Sommerspielen in Tokio eine Berufsausbildung erhalten, die parallel dazu optimale Trainingsbedingungen ermöglicht. Jeder Athlet im Programm erhält eine jährliche Pauschale in Höhe von 20.000 Euro, was sich in einem normalen olympischen Zyklus auf 80.000 Euro addiert. Bei einer Zahl von etwas weniger als 150 geförderten Azubis muss also eine Gesamtsumme von knapp zwölf Millionen Euro aufgewendet werden.

Von Beginn an waren rund 90 Firmen mit im Boot. Je nach Betriebsgröße werden sie pro Athlet und Jahr mit 1.000 Euro bis 4.000 Euro staatlich bezuschusst. Der Staat ist also an dem Programm im Minimum mit knapp 600.000 Euro und maximal mit 2,4 Millionen Euro beteiligt. Der Löwenanteil der Kosten entfällt auf die beteiligten Unternehmen – inklusive der Lehrstellen, die sie für ihre Olympioniken bereitstellen, versteht sich. Mit überschaubarem Aufwand wird auf diese Weise ein möglichst hoher Nutzen erzielt, sowohl was die optimale Vorbereitung aufs nächste sportliche Highlight betrifft als auch die berufliche Zukunft nach dem Ende der Athletenkarriere.

Hieran könnte sich die Sportförderung der Bundesrepublik ein Beispiel nehmen. Mit schlappen zehn oder elf Millionen Euro aus der Wirtschaft und den entsprechenden Ausbildungsangeboten bei den Firmen könnten hierzulande ebenfalls leicht 150 »duale Karrieren« ermöglicht werden. Die bieten in der BRD nämlich nur Polizei und Militär. In der Praxis hätte von einem entsprechenden zivilen Programm fast jeder Dritte deutsch Olympiateilnehmer von Rio profitieren können. Eine enorme Erleichterung für Leistungssportler, die kein Abitur machen können oder wollen und gerade deshalb dringend eine berufliche Perspektive abseits der Universitäten und Hochschulen brauchen.

Das französische Modell ist eine konsequente Weiterentwicklung des Förderprogramms »Sprungbrett Zukunft« der Stiftung Deutsche Sporthilfe. Für die »Karriere nach der Karriere« hat die Stiftung ein Netzwerk aus knapp 200 Firmen und noch weit mehr Mentoren aufgebaut. Auf diese Weise erhalten Spitzenathleten zum Beispiel über Kurzpraktika erste Einblicke ins Berufsleben, bekommen Hilfe im Bewerbungsprozess oder werden von erfahrenen Mentoren fürs Leben nach der sportlichen Karriere beraten. So sinnvoll und zeitgemäß solche Hilfen sein mögen, haftet ihnen ein entscheidender Makel an. Konkrete und passgenaue Ausbildungsplätze für junge Spitzensportler wie in Frankreich oder gar richtige Jobs für erfolgreiche Athleten, deren Karriereende naht, hat das deutsche Projekt nicht im Angebot.