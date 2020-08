Verdi gegen Öffnung von Läden am Sonntag

Erfurt. Der Verdi-Fachbereichsleiter für den Handel vom Landesbezirk Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen, Jörg Lauenroth-Mago, kritisierte am vergangenen Mittwoch die unter anderem von der Industrie- und Handelskammer (IHK) Erfurt erhobene Forderung nach Sonntagsöffnung von Läden in einer Mitteilung als »völligen Unsinn«. Die aktuellen Zeiten von Montag bis Sonnabend reichten aus. Für das in der Coronapandemie nach wie vor gefährdete Verkaufspersonal seien regelmäßige Pausen ebenso notwendig wie die Stunden im familiären Umfeld. Zudem hätte eine Ausweitung der Sonntagsöffnung aus Gewerkschaftssicht lediglich eine Verschiebung von Umsätzen zur Folge.

Die IHK Erfurt hatte verlangt, den Geschäften als Reaktion auf drastische Umsatzeinbrüche infolge der Pandemie den Verkauf an Sonntagen zumindest bis Jahresende zu erlauben. Thüringens Arbeitsministerin Heike Werner (Die Linke) sprach sich bereits gegen diese Forderung aus. (jW)